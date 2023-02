Sanremo 2023 sta volgendo al termine, ma in queste ore sta facendo discutere quanto sarebbe successo tra Rosa Chemical e Chiara Ferragni. Il cantante, autentica rivelazione di questa 73esima edizione, è uno dei personaggi più in vista e senza filtri del Festival. E Fedez ha voluto rendere pubblico un episodio, del quale si sarebbe reso protagonista l’artista 25enne con l’imprenditrice digitale coinvolta dalla questione. E ora tutti attendono anche l’eventuale replica da parte della co-conduttrice di Amadeus.

Stando a quanto venuto fuori in queste ore, prima della serata conclusiva di Sanremo 2023, Rosa Chemical avrebbe fatto una richiesta specifica a Chiara Ferragni. Il rapper milanese non è voluto entrare completamente nei dettagli, quindi non si conoscono tutti i contenuti della conversazione e le tempistiche, ovvero quando si sarebbe materializzato tutto questo, ma la notizia è ormai sulla bocca di tutti e ha lasciato davvero senza parole milioni e milioni di telespettatori, che seguono la kermesse musicale.

Sanremo 2023, la richiesta di Rosa Chemical a Chiara Ferragni

Tra l’altro nella serata dell’11 febbraio saranno nuovamente sul palco sia Rosa Chemical, che intonerà la sua canzone Made in Italy, che Chiara Ferragni, la quale affiancherà Amadeus e Gianni Morandi. A proposito della penultima puntata dedicata ai duetti, il cantante ha sorpreso tutti esibendosi in una grande performance con Rose Villain sulle note del brano America di Gianna Nannini, che tra l’altro si è complimentata con lui su Instagram. E Rosa Chemical ha pure portato sul palco un giocattolo sessuale.

Fedez, parlando con Trash Italiano sui social, ha svelato una cosa clamorosa: Rosa Chemical avrebbe chiesto delle immagini dei piedi di Chiara Ferragni. Quindi, l’accaduto non si sarebbe però verificato in questi giorni all’Ariston, bensì in passato, ma il rapper non ha voluto dire altro. Una confessione hot inaspettata, che avrà colto di sorpresa anche l’imprenditrice digitale, che mai si era soffermata su questa questione. Staremo a vedere se nelle prossime ore anche lei vorrà aggiungere dei particolari.

Parlando della quarta serata del Festival, a Gianni Morandi gli sarebbe sfuggita un’imprecazione che è stata catturata da telecamere e microfoni. Morandi correva e all’improvviso si è messo in mezzo involontariamente un fonico: non è riuscito a trattenersi e gli è scappato d’istinto: “Tu… ca***, fammi passare”.