“Non è possibile!”. Sanremo 2023, la notizia per Amadeus è a dir poco bomba: è successo dopo la quarta puntata

Sanremo 2023, un record mai visto prima. Sono cinque le serate che illuminano il palcoscenico del Teatro Ariston. Una platea coinvolta pienamente nel corso della kermesse musicale più attesa dell’anno: Sanremo 2023 festeggia il panorama musicale italiano e con questo anche un successo dal punto di vista prettamente televisivo. La bella notizia arriva al mattino, prima che la serata del grande finale possa proclamare il nome del vincitore ufficiale della 73esima edizione del festival della musica italiana.

Record di ascolti per Sanremo 2023. Si festeggia un vero e proprio successo conseguito sul palcoscenico del Teatro dell’Ariston. Amadeus al timone di un’edizione dai grandi numeri oltre che dai grandi nomi degli artisti che si stanno contendendo il premio finale che farà volare dritto il vincitore su un altro palcoscenico, quello dell’Eurovision 2023.

Record di ascolti per Sanremo 2023: Amadeus vince anche su Pippo Baudo

Un record per Sanremo 2023, come detto in principio. Infatti stando ai dati registrati e raccolti alla fine del quarto appuntamento dedicato interamente alle cover, Sanremo 2023 ha battuto persino i numeri raggiunti da Pippo Baudo nel 1995. La quarta puntata del Festival della musica italiana è stata vista da una media di 11.121.000 milioni di spettatori con uno share del 66,5%. Doppio successo dunque, che posiziona la kermesse musicale al primo posto tra i programmi più seguiti di sempre.

E confrontando i dati si apprende che, con i suoi 11.121.000 milioni di spettatori e uno share del 66,5%, Sanremo 2023 si aggiudica ben sei punti percentuali in più dello scorso anno (11.378.000 e share del 60.6%”, ma non solo. Anche un punto in più rispetto all’edizione di Pippo Baudo, Anna Falchi e Claudia Koll, che raggiunse persino il 65,8% di share.

Cinque appuntamenti che non possono che andare incontro a un solo unico grande limite, su cui anche lo showman siciliano Fiorello tende a ironizzare: la durata. Di puntata in puntata Sanremo saluta il pubblico sempre a notte fonda. Ma il pubblico italiano resta consapevole di questo. I 28 artisti in gara avranno solo un’altra serata, quella decisiva, che illuminerà il palcoscenico dell’Ariston e che premierà come ogni anno il migliore.