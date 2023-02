Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2023. Potremmo tranquillamente definirla l’edizione dei record, questa 73esima. Condotta magistralmente da Amadeus, anche la terza puntata della kermesse si porta a casa un numero da capogiro in fatto di share. È il quarto anno consecutivo che Amadeus conduce questo festival e i numeri incredibilmente sono sempre in costante crescita. E il merito, c’è da dirlo, è tutto del direttore artistico del Festival.

Con la sua simpatia, l’umiltà, la bravura nel saper fronteggiare ogni tipo di difficoltà, Amadeus riesce a sbaragliare la concorrenza con uno share pazzesco. Anche per la terza puntata che di solito è quella che va peggio, rispetto alle altre 5. Il motivo è semplice, nelle prime due i cantanti non si ripetono (14-15 a serata), nella terza invece è il super recap dell’intera manifestazione, con qualche ospite in aggiunta. Insomma, niente di nuovo.

Gli ascolti della terza serata di Sanremo 2023

E invece anche stamattina, i numeri parlano chiaro e decretano Amadeus uno dei conduttori più prolifici nella storia della manifestazione televisiva italiana. Ma veniamo ai numeri: il terzo round del festival, con tutti i 28 cantanti in gara, è stata vista da una media di 9.240.000 spettatori.

Parliamo di uno share del 57,6%. L’anno scorso, che era andata in ogni caso alla grande, la media d’ascolto della terza serata fu di 9.369.000 con il 54.1% di share. E pensare che nelle reti concorrenti, c’era il GF Vip 7. Tra l’altro, comparando questi numeri con quelli degli scorsi anni, sembra chiaro che la media di share ottenuta ieri sera è la più alta per una terza serata del festival di Sanremo dal 1995.

Proprio così, record da quando l’edizione fu condotta da Pippo Baudo, Claudia Koll e Anna Falchi. All’epoca si ottenne nella terza serata il 60.52%. Numeri impensabili considerando i competitor che sono nati e cresciuti dal ’95 ad oggi. Ma andiamo ad analizzare le fasce: la prima parte della terza serata del festival, dalle 21.25 alle 23.31, ha ottenuto su Rai1 13.341.000 spettatori con il 57,2% di share. La seconda parte, dalle 23.40 all’1.59, ha registrato 5.584.000 spettatori con il 58.4% di share. Chapeau ad Amadeus.

