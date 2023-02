Bacio tra Amadeus e Rocio Morales al Festival di Sanremo 2023. Proprio così, avete letto bene: il conduttore e direttore artistico della kermesse ha ricevuto (passivamente, questo dobbiamo specificarlo) un bacio in bocca dalla moglie di Raoul Bova. Ma cosa è successo è perché è capitata una cosa del genere? La Morales è stata ospite insieme a Massimo Ranieri di questa 73esima edizione del Festival della canzone italiana.

Tra l’altro Rocio non è di certo nuova su questo palco: qualche anno fa infatti ha condotto alcune serate in compagnia di Carlo Conti, Arisa ed Emma. Ora però l’attrice e conduttrice torna a calcare l’Ariston per sul ritorno a maggio di Un Passo dal cielo, fiction che ha consacrato il suo successo in veste di attrice. A quel punto il padrone di casa e la bellissima artista, hanno iniziato a dare spettacolo parlando di alcune differenze culturali tra Italia e Spagna.

Leggi anche: “Rissa tra le cantanti dietro le quinte”. Sanremo 2023, scoppia il caso: cosa è successo davvero





Bacio tra Amadeus e Rocio Morales al Festival di Sanremo 2023

Si parlava di saluti convenzionali e ad un tratto Rocio Munoz Morales ha spiegato ad Amadeus come ci si dice “Ciao” nella nazione iberica. Il caso, per così dire, o la simpatica gag, ha voluto che i due alla fine della scenetta si baciassero sulla bocca. “Ma come ti permetti?”, urla l’attrice, chiaramente divertita dal teatrino sul palco. Il conduttore tuttavia è restato di sasso, sembrava proprio non riuscisse a crederci.

In tanti hanno notato quel filino di imbarazzo in Amadeus che generalmente non ama questo tipo di gag sui suoi palchi. “E meno male che avevo il naso lungo che fa da ammortizzatore… Raoul e Giovanna, potete stare tranquilli”, ironizza il conduttore coi rispettivi partner. Naturalmente a qualche metro da lui, seduta in platea, come ogni sera, c’era anche la moglie di Ama Giovanna Civitillo.

🔵#Sanremo2023 Rocio Munoz Morales sarà protagonista di un nuovo show su Rai1, insieme a Massimo Ranieri. Sul palco dell'Ariston, mentre l'attrice e conduttrice parla del nuovo impegno televisivo, piccolo 'imprevisto' per Amadeus

Video @RaiPlay pic.twitter.com/K9zDqgLi2V — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 9, 2023

La donna chiaramente non ha fatto nulla, ha chiaramente capito lo scherzo e si è fatta una grossa risata. In tanti però sui social sostengono che il suo in realtà sia stato un falso aplomb. Tra l’ironia che regna sovrana, molti utenti hanno creato dei meme virali in cui si vede Giovanna sorridente ma con le fiamme negli occhi. Una roba tutta da ridere, non c’è che dire.

Leggi anche: “Ha bestemmiato sul palco”. Sanremo 2023, scoppia il caso Grignani. Che però smentisce così (Video)