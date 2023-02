Per circa un’oretta, ieri sera, non si è parlato d’altro sui social. A Sanremo 2023 si è parlato di una lite tra due artisti, un bicchiere che vola e che prende l’altro. Ma cosa è successo davvero? A circa metà serata, Twitter implode su sé stesso per questa presunta mezza rissa dietro le quinte dell’Ariston. La voce era chiara: due artiste (donna), sono venute alle mani e dopo qualche urlo è partito un bicchiere che ha inondato l’altra.

A lanciare l’indiscrezione è stata Deianira Marzano attraverso le sue Instagram stories. L’influencer ha raccontato che “dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un altro big”. Non solo, poco dopo ha svelato le iniziali dei protagonisti del battibecco: “A. e M.”. Naturalmente nei minuti successivi sono impazziti tutti per cercare di capire chi fossero le artiste interessante, quasi fregandosene del Festival.

Sanremo 2023, la presunta lite tra due artisti dietro le quinte

I Social, anche se senza conferme di ogni tipo, sono certi che le cantanti coinvolte siano Anna Oxa e Madame. Tuttavia la teoria regge poco perché è Fanpage che poco dopo fa sapere, tramite una fonte vicina alla Oxa che “Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano”.

Ma non è finita qui, perché poco dopo Fanpage scopre l’irrimediabile: “Fonti vicine ad Anna Oxa, inoltre, precisano che Anna si recherà all’Ariston intorno alle 00.40, poco prima della sua esibizione, informazione che avrebbe reso dunque impossibile il loro incontro”. Niente da fare quindi: era una fake news. A conferma di tutto ciò, arrivano le smentite ufficiali della Rai.

Niente rissa dietro le quinte, fonti Rai smentiscono l'indiscrezione in circolazione sui social. #Sanremo2023 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) February 9, 2023

A confermarlo è il giornalista di Blogo, Massimo Galanto che ha assicurato che fonti Rai avrebbero smentito la presunta rissa: “Niente rissa dietro le quinte, fonti Rai smentiscono l’indiscrezione in circolazione sui social“. Stessa cosa dichiarata da Giuseppe Candela, anche lui a Sanremo: “Al momento la notizia di una lite dietro le quinte tra due cantanti non trova conferme“. Insomma, dietro le quinte dell’Ariston non è successo nulla, ma il gossip è volato per un paio d’ore sui social. Sarebbe stato meglio guardarsi semplicemente il Festival.

