Un cantante in gara si è lanciato in mare a Sanremo 2023. Proprio così, attimi di panico all’inizio, seguiti per fortuna soltanto da qualche risate e solo una lieve preoccupazione per le ipotetiche conseguenze del gesto. Ma cosa è successo a notte fonda, nella città Ligure? Tra l’altro non è la prima volta che succede qualcosa di davvero strano tra le vie di Sanremo, durante il Festival.

Solo l’anno scorso ad esempio, ricorderete che Emma Marrone è stata inseguita dalla polizia (faccenda finita solo con qualche titolone e niente più). Ora però è Will a tentare il tutto per tutto facendo impazzire i cronisti presenti sul posto. Il cantante, che in gara non sta andando particolarmente bene in fatto di voti, ha compiuto un gesto davvero incredibile. Essendo uno degli ultimi in classifica provvisoria, ha tentato di vincere almeno al Fantasanremo (si dice per ridere, Ndr).

Posizionato al 25esimo posto, davanti solo ad Anna Oxa, a Shari e Sethu, Will ha voluto compiere un gesto soltanto per compiacere i suoi fan e il mondo del web che segue con grande trepidazione i gesti extra dei cantanti in gara. Così, a notte fonda, il giovane artista si è buttato nel mare della costa ligure conquistando di fatto 50 punti al Fantasanremo.

Per chi non sapesse di cosa parliamo, il concetto è chiaro: il bagno al mare vale 25 punti, se fatto in notturna raddoppia. È questa la cosa che si nasconde dunque dietro il gesto di Will, che, incurante del freddo gelido, si è spogliato e buttato in mare solo da un paio di slip. E pensare che in quel momento il termometro di Sanremo segnava solo quattro gradi centigradi. Vincerà quindi al Fantasanremo Will?

È ancora presto per dirlo, ma di certo ha fatto qualcosa che nessuno finora aveva mai fatto. Classe 1999, Will è il nome d’arte di William Busetti. È nato a Treviso e il 2023 è l’anno del suo debutto sul palco di Sanremo. Qualcuno ricorderà che è stato intravisto la prima volta in tv nel 2020, ovvero quando ha partecipato a X Factor. La sua esperienza all’interno del talent però, si era bloccata durante la fase dei BootCamp (eliminato da Emma).

