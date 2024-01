Ancora una volta Uomini e Donne è finito nel mirino per una decisione di Maria De Filippi che sta facendo parecchio rumore. Ormai in tanti hanno notato che la padrona di casa ha messo da parte uno dei volti top del programma. E il pubblico ora è decisamente furioso perché vorrebbe un atteggiamento diverso dalla conduttrice, che invece la trascurerebbe completamente.

Dunque, è nata una vera e propria polemica su Uomini e Donne per questa decisione di Maria De Filippi destinata a far discutere per tanto tempo. E ciò che è accaduto nella puntata del 22 gennaio ha permesso di avere un’altra prova quasi inconfutabile. Sono tutti sbigottiti di fronte ad un trattamento insolito e che mai si era notato così tanto fino a questo momento.

Uomini e Donne, decisione di Maria De Filippi: “L’ha cestinata”

E i telespettatori di Uomini e Donne non sono rimasti indifferenti dinanzi ad una decisione storica di Maria De Filippi, che ha ormai deciso di ignorare praticamente una delle protagoniste del dating show di Canale 5. Ora è passata veramente in secondo, anzi in terzo piano, dato che nemmeno nell’ultimo appuntamento si è parlato delle sue vicende.

Maria non prenderebbe ormai più in considerazione Gemma Galgani, che non è stata ripresa dalle telecamere neanche nel pomeriggio del 22 gennaio. Cosa che era già successa nelle precedenti puntate. Al centro dello studio non la si vede da tempo immemore, quindi il pubblico ha reagito così: “Ma si hanno sue notizie?”, “Non fa più audience, quindi è stata scartata e cestinata come un pacco postale“.

Chissà cosa c'è sotto

O farà un reality, o andrà sul trono — Boomerissima (@Boomerissima) January 22, 2024

C’è anche chi ha ipotizzato un futuro diverso per Gemma Galgani, infatti sul social network X è apparso questo commento: “Chissà cosa c’è sotto, o farà un reality oppure andrà sul trono“.