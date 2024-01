C’è Posta per te, la storia di una madre e di un figlio colpisce l’attenzione di tutti. Il programma di Maria De Filippi rappresenta un appuntamento imperdibile per il sabato sera italiano. Davanti alle telecamere tante le storie, tante le emozioni, talvolta anche molto contrastanti tra di loro: scegliere di aprire la busta è una decisione sempre molto difficile perché contempla sempre nuove possibilità, ma anche la paura di tornare a soffrire.

Emozione in studio a C’è Posta per te. La storia è quella di una madre, di una donna che ha richiesto l’intervento del programma per poter tornare a riallacciare un rapporto con il figlio Francesco, abbandonato all’età di 11 anni: “Con mio figlio Francesco ho sbagliato tutto, voglio chiedergli perdono”, esordisce la donna.

Emozione in studio a C’è Posta per te. Francesco chiude la busta alla madre e lascia lo studio

“Ho avuto una vita non facile, ho tante ferite e tanti lividi. Avevo 11 anni quando gli assistenti sociali mi hanno trovato in mezzo alla strada perché mio padre mi dava le botte, poi l’arrivo nella casa di famiglia, anche lì sono stata picchiata e molto altro“, racconta ancora la madre in lacrime. Un racconto che il pubblico ha seguito in religioso silenzio: “A 18 anni conosco il papà di Francesco, rimango incinta e partorisco, ma dopo due anni e mezzo ci separiamo e gli assistenti sociali mi portano via mio figlio, affidandolo alla nonna paterna. Io vengo sfrattata e torno a vivere con mia mamma”.

E ancora: “Continuavo a vedere mio figlio e gli chiedevo sempre se voleva venire a vivere con me. Quando lui ha 11 anni, continua a dirmi che non vuole venire a vivere con me, mi sono arrabbiata e gli ho detto “Ok, rimanici” e sono scomparsa dalla sua vita. Da quando sono diventata mamma per la seconda volta, ho capito cosa vuol dire essere madre, nessuno me lo aveva mai insegnato”, ammette. Oggi Francesco ha 18 anni e purtroppo il tempo in lui non ha cancellato la sofferenza provata. Il ragazzo davanti alla possibilità di aprire la busta per incontrare la madre ha detto: “Ho visto abbastanza. Fino a quattro anni fa volevo vederla, mi mancava, ma ho sentito sua sorella che mi ha detto che ha avuto una figlia e non mi ha mai cercato”.

E ancora: “Ci sono rimasto male. Sono contento se ha una figlia, ma io volevo sapere perché mi ha lasciato. Oggi non voglio più sapere niente, non ci posso fare nulla“. Maria De Filippi ha provato di tutto per fare tornare Francesco sui propri passi: “Tua mamma ha capito cosa vuol dire essere mamma tardi, molto tardi. Non ha avuto una vita facilissima lei”. Ma Francesco ha sottolineato: “Neanche lei mi ha dato una vita facile“, prima di decidere di chiudere la busta e lasciare lo studio, senza dimenticare di ringraziare Maria.