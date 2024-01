“False? Te lo assicuro, c’ero”. C’è posta per te, la verità sulle storie svelata dall’ospite famosa 

Il programma “C’è posta per te” torna in onda stasera, 27 gennaio, su Canale 5 con la terza puntata della nuova stagione. Tanta l’attesa per conoscere quali saranno le storie che passeranno nel salotto di Maria De Filippi. Le prime due puntate sono state un successo. La formula è ormai collaudata: storie di famiglie divise che sperano di riunirsi, uomini e donne che cercano di riconquistare il partner tradito, persone che sono riuscite a sconfiggere la malattia e che vogliono ringraziare davanti all’Italia coloro che hanno avuto accanto durante la cura. Momenti che spesso sono accompagnati da un volto noto del mondo dello spettacolo e dello sport. Gli ascolti altissimi confermano che il pubblico da casa e sui social apprezza tantissimo. Ma è tutto vero?

E’ una domanda che già in passato è rimbalzata sul web: le storie che vediamo il sabato sera sono davvero autentiche o si tratta di storie fake. Non sarebbe uno scandalo, anche se fosse così, perché comunque le emozioni che trasmettono sono genuine. E comunque è una versione che andrebbe tutta dimostrata. Di prove non ce e sono. Di recente il dubbio è stato riproposto sui social da parte di alcuni utenti, commentando uno dei volti famosi che hanno partecipato come ospiti della trasmissione di Maria De Filippi. E la risposta è stata secca.





C’è posta per te: “Altro che storie fake!”. La famosa mette a tacere pettegolezzi

A mettere a tacere pettegolezzi e sospetti è stata Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto. Come qualcuno ricorderà la “divina” era apparsa in una puntata insieme al compagno Matteo Giunta. Il tutto annunciato con un post su Instagram.

La storia era quella di Ida, che aveva deciso di fare una sorpresa ai genitori e a sua sorella che l’avevano sostenuta nella battaglia contro il cancro al seno. “Mi sembra sempre tutto finto” ha scritto un fan della Pellegirni tra i commenti. A stretto giro di posta la risposta della campionessa. “Ti posso assicurare che non c’è niente di finto”.

A riprova di quanto affermato dalla Pellegrini è arrivato poi un altro commento. Questo altro follower ha affermato per esperienza diretta che le storie non sono fasulle: “Vi posso assicurare per mia esperienza personale che è tutto vero ed è tutto stupendo e speciale, da Maria al programma, dagli ospiti all’organizzazione e all’accoglienza”. Insomma, si può dire: caso chiuso.