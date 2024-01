Brusco stop a C’è Posta per te e Grande Fratello. Neanche il tempo di farlo iniziare che Mediaset decide di fermarlo. Ma cosa sta succedendo e perché è stato messo in panchina il fortunato programma di Maria De Filippi, che ogni settimana racconta delle storie assurde quanto appassionanti? C’è chiaramente un motivo per il quale Pier Silvio Berlusconi ha deciso di prendere questo “ingiusta” accortezza, agli occhi di molti. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire ogni aspetto della faccenda che sta già facendo discutere non poco, sui social.

Sembra che nel frattempo, sia stato confermato che al posto di C’è Posta per te, andrà in onda la famosa fiction Terra Amara. Ma non solo Maria De Filippi, anche Alfonso Signorini viene messo da parte. Come riportato da Davide Maggio, la prima cosa da notare è l’assenza del doppio episodio del Grande Fratello, che si limiterà alla puntata del lunedì. Tutto accadrà chiaramente durante la settimana del Festival di Sanremo 2024.





Brusco stop a C’è Posta per te e Grande Fratello

È proprio in questo periodo che Mediaset ha deciso di competere con la Rai trasmettendo Terra Amara. Programmi come Grande Fratello e C’è Posta Per Te sono stati sospesi, ma soltanto per una settimana. L’idea, probabilmente, è di non sprecare un grande titolo come quello, abituato a far share, e limitare i danni con una fiction.

Inizialmente, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato che la programmazione di Mediaset durante il Festival di Sanremo 2024 sarebbe proseguita senza interruzioni, con solo qualche piccola modifica al palinsesto. Tuttavia, sembra che ci siano stati dei cambiamenti. E mentre Rai 1 trasmetterà Sanremo 2024 con Amadeus per tutta la settimana, come risponderanno i canali Mediaset? Iniziamo da martedì 6 febbraio.

Canale 5 trasmetterà un film, anche se non è ancora stato deciso quale sarà incluso nel palinsesto. Italia 1, invece, continuerà a trasmettere regolarmente con Max Angioni e Veronica Gentili alla guida de Le Iene. Infine, su Rete 4, Bianca Berlinguer presenterà il suo programma È sempre Cartabianca. Insomma, su Mediaset ci si ferma per una settimana coi programmi di punta. E sui social gli spettatori non ci vanno leggeri: “Ingiusto e folle”, scrive un utente.

