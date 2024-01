C’è posta per te è tornato in tv con una nuova edizione e le prime puntate non hanno deluso le aspettative: boom di ascolti per lo show del sabato sera di Maria De Filippi e, come sempre, storie emozionanti e protagonisti d’eccezioni per sorprendere i destinatari delle buste. A proposito di buste, resta imprescindibile il ruolo dei postini e tra tutti il pubblico conosce ormai benissimo Marcello Mordino. È il più longevo e ora si è raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Attore comico palermitano, Marcello Mordino consegna buste per Maria De Filippi da ben 24 anni. “Ho iniziato a fare tv nel 1978, per una rete locale a Palermo, dove vivo. Con un amico facevamo un programma ‘Io vedo CTS’. Facevamo telefonate a caso e siamo diventati abbastanza conosciuti. Poi ho avuto l’opportunità di incontrare Maria nel 2000. In quel periodo aveva dei cavalli tenuti da un cavaliere che conoscevo e che ha organizzato un incontro con lei. Mi sono inginocchiato e l’ho pregata di farmi fare il postino o anche il francobollo!”.

Leggi anche: “Quindi ora…”. C’è posta per te, com’è andata a finire tra Flavia e Gianmarco dopo la puntata





C’è posta per te, il trucco delle cuffie agli ospiti

Alla fine Maria De Filippi lo ha ingaggiato e lui è “felicissimo di quello che faccio. on l’ho mai considerato un lavoro e continuo a divertirmi perché sono sempre in giro e vedo posti bellissimi. Lavoriamo da agosto a febbraio ma fino a marzo può capitare di lavorare per registrare storie arrivate all’ultimo minuto”. Grazie a C’è posta per te, ha raccontato ancora Marcello Mordino, è stato dall’Alaska a Los Angeles.

Ovviamente non appena lo riconoscono gli chiedono tutti di Maria De Filippi, come sia e se è tutto vero quello che succede nel programma: “Io rispondo che Maria è una persona serissima e non starebbe mai a giochi di questo tipo. L’amore verso di lei è davvero grande. La sentono come una di famiglia”, ha proseguito nell’intervista il postino. Che ribadisce come lui e i suoi colleghi siano all’oscuro dei motivi dell’invito in trasmissione e anche che “sono pochissimi quelli che rifiutano. Entri in modo rispettoso nella casa ella gente”.

Quella di ieri è stata una puntata bellissima che ci ha fatto vivere emozioni uniche… Rivedila subito QUI! #CePostaPerTe https://t.co/wfkLcU33mp — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 21, 2024

“È capitato qualche volta di trovare persone in pigiama o in vestaglia! Ma non si rifà mai nulla. Se non c’è nessuno, ha raccontato, si aspetta sotto casa finché non arrivano”. I postini di C’è Posta per Te hanno anche l’onore e l’onere di accompagnare le persone in studio. E qui una curiosità: prima di entrare hanno una cuffia dove ascoltano la musica per non sentire quello che si sta dicendo davanti alle telecamere. La tolgono la cuffia solo nel momento in cui avvisano la conduttrice che hanno accettato l’invito, ha concluso Marcello.