“È successo davvero”. Carlo Conti, la notizia arriva nel giorno più triste

Ieri sera Carlo Conti è andata la finale di Tale e Quale Show Sanremo, una puntata che si è aperta con il saluto a Maurizio Costanzo. “Amici e amiche buonasera, tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e Quale Sanremo, è una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri, della scomparsa di Maurizio Costanzo. Naturalmente fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso”.



“Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo. Essendo registrato non possiamo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio a nome di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio, con la scomparsa di Maurizio Costanzo di spenge un faro, uno degli uomini più importanti della televisione italiana. Un grande amico, una grande persona, un grande personaggio che amava la televisione e amava molto anche Tale e Quale, mi piace abbracciare con tanto affetto Maria De Filippi”.

Carlo Conti e Tale e Quale Show vincono la gara degli ascolti



Intanto nella serata di ieri, sabato 25 febbraio 2023, su Rai1 la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo ha conquistato 4.185.000 spettatori pari al 28.5% di share. Su Canale5, in ricordo di Maurizio Costanzo, In Ordine Alfabetico ha raccolto davanti al video 2.086.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 947.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International 822.000 spettatori (4.9%).



Su Italia1 Paddington 2 ha intrattenuto 645.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Sapiens – Un solo pianeta sigla 865.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4 Controcorrente – Un Anno di Guerra totalizza un a.m. di 549.000 spettatori (3%). Su La7 Malice – Il sospetto ha registrato 440.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 390.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Per un pugno di dollari è seguito da 385.000 spettatori (2.4%).



Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 4.732.000 spettatori (25.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.391.000 spettatori con il 18%. Su Rai2 Tg2 Post arriva a 616.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.118.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Le Parole interessa 1.429.000 spettatori pari al 7.6% (presentazione a 1.696.000 e il 9%).