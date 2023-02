Anche Tale e Quale Show Sanremo è finito e anche stavolta, chiaramente, c’è un vincitore. In tanti, nelle scorse ore, hanno provato ad indovinare il migliore: molti ci sono riusciti, tanti altri no. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Il padrone di casa, Carlo Conti, ha dato il via presentando la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nelle vesti di Antonino Cannavacciuolo.

Durante la finale di sabato 25 febbraio 2023, la coppia formata dai due attori Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli si è esibita nei panni di Adriano Celentano e Claudia Mori. La loro interpretazione ha fatto impazzire tutti in sala e la giuria l’ha applauditi senza sosta. Paolantoni e Cirilli, c’è da dirlo, si confermano ancora una volta una delle coppie più azzeccate degli ultimi tempi grazie ai loro siparietti divertenti.

Tale e Quale Show Sanremo, chi ha vinto

Ma non è finita, perché oltre a loro, sul palco di Tale e Quale Sanremo si sono esibiti: Carolina Rey in sostituzione di Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca e Valerio Scanu. C’è da dire e sottolineare che tutti i protagonisti del programma sono seguiti dai bravissimi tutor della squadra di Tale e Quale Sanremo i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Alla fine a trionfare è stato, con 125 punti, Gilles Rocca, secondo Paolo Conticini con 117 punti. A Valerio Scanu la medaglia di bronzo. Quarto posto di Valentina Persia, qualcuno dice che forse l’imitatrice meritava qualcosa di più. A seguire lo spassoso duo formato da Paolantoni e Cirilli.

La felicità di Gilles Rocca dopo la vittoria di Tale e Quale Sanremo 2023 🌟 Vi è piaciuto? 🎵#taleequaleshow pic.twitter.com/max3VVAaBg — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 26, 2023

Penultima si piazza la grande Alba Parietti, autrice di una performance non certo memorabile sulle note di Per Elisa di Alice. Hanno fatto la loro porca figura anche Bianca Guaccero e Stefania Orlando che hanno chiuso rispettivamente al quinto e sesto posto. Pretelli, che ha fatto una buona esibizione, è finita ottavo. Anche questa edizione è finita, chissà cosa succederà l’anno prossimo.

