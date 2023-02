Attimi di grande commozione a Verissimo, durante lo speciale su Maurizio Costanzo. Come molti sanno, Luca Laurenti ha lavorato a lungo con il conduttore tv, almeno 10 anni a Buona Domenica. Ospite di Silvia Toffanin, è rimasto sconvolto dalla morte del suo mentore e amico e si è commosso in diretta: “Costanzo per me è famiglia, ho vissuto con lui nove anni di Buona Domenica. Avevo fatto le prove per non piangere, ma non ci riesco, scusate”.

Ancora Laurenti: “In questi momenti mi sento come un equilibrista fra le mie lacrime, ma per quanto io possa raccontare le cose più belle, ma io queste cose le vivo nel silenzio del mio cuore e mi dispiace piangere qui davanti a tutti. Io le cose più belle, come le canzoni che scrivo, le parole non dette, i segreti racchiusi, sono tutte cose che porto nel mio cuore”. E ancora: “Lo so che Costanzo è un uomo pubblico come me ed i sorrisi in video sono le lacrime nei nostri cuori, è il segreto dell’artista”.

E dice: “Artista è colui che riesce a trasformare le proprie emozioni perché la guerra è dentro di noi“. Poi Laurenti dice: “Io dico grazie a Maurizio perché per me è come un padre, perdendo lui io ho perso tutti i miei genitori. Ma nessuno si abitua mai alla perdita delle persone. La perdita uno deve affrontarla, ma ogni morte è una morte diversa, ma è sempre lo stesso dolore che si ripete”.

Poi ancora: “Siamo tutti frammenti di un unico grande cuore, quando muore un piccolo fiocco di neve fa sempre parte del nostro cielo. Come si fa a sdrammatizzare?”. A questo punto, Luca Laurenti ha detto: “Nei camerini come dei bambini in cerchio facevamo dei riti scaramantici, sul palco era un uomo forte, ma in realtà era tenerissimo. Mi accorgevo della sua tenerezza nei piccoli gesti”.

A parlare ancora di Costanzo è anche Luciana Littizzetto, che ha detto riguardo Maria: “Sono molto dispiaciuta per lei” e di averla incontrata appena una settimana fa, quando è stata anche ospite di C’è Posta Per Te, a casa sua e di averla trovata particolarmente provata, dimagrita e affranta. La famiglia di Costanzo ha mantenuto il massimo riserbo sul ricovero in clinica.

