La morte di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti costernati. E ora anche Rita Dalla Chiesa ha voluto ricordare un aspetto molto importante, che l’ha resa molto orgogliosa del conduttore. Intanto, sono in tantissimi ad essere presenti alla camera ardente, che sarà aperta anche nella giornata di domenica 26 febbraio. Mentre lunedì 27 ci saranno i funerali alle ore 15, trasmessi in diretta da Rai1 e Canale 5. Presente per omaggiare il giornalista anche la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Prima di dirvi tutto su Maurizio Costanzo e le parole di Rita Dalla Chiesa su di lui, queste sono state le dichiarazioni ai giornalisti della premier Meloni: ” Io sono legata a lui da ricordi molto antichi, non potrei dire che sono un talento che ha scoperto ma la mia primissima partecipazione televisiva è al Maurizio Costanzo Show e parliamo di tantissimi anni fa. Io quando rivedo quei video, che lui mi mostrava ogni volta che mi intervistava, gli dicevo: ‘Ti prego, non farlo’”. Quindi, gli deve moltissimo.

Leggi anche: “Vi dico una cosa su Maurizio Costanzo”. Giorgia Meloni alla camera ardente: le immagini e le sue parole





Maurizio Costanzo, il ricordo di Rita Dalla Chiesa

In particolare, lei ha parlato di Maurizio Costanzo nel corso di una sua intervista rilasciata a La Stampa. Rita Dalla Chiesa ha esordito, facendogli i suoi complimenti per la sua immensa professionalità: “Maurizio ha cambiato molte cose e molte vite. Compresa la mia, tra i tanti a cui ha dato un futuro ci sono anch’io. Quando era ancora a Milano, al Corriere della Sera, ero con mio padre che naturalmente conosceva tutti i giornalisti. Lo incontrammo per caso in pasticceria e me lo presentò, da allora è nata l’amicizia di una vita”.

Poi Rita Dalla Chiesa ha tirato fuori un aneddoto dal suo passato, riguardante suo fratello Nando, a cui Costanzo diede spazio rendendola molto felice: “Quando mio padre fu ucciso dalla mafia, mio fratello Nando scrisse un libro molto forte, Delitto Imperfetto, e diceva di cercare i mandanti nella Democrazia Cristiana. Improvvisamente tutte le porte si chiusero davanti a noi – ha proseguito a La Stampa -. Eravamo soli e nessuno ci ascoltava, Maurizio fu l’unico a invitare Nando al Costanzo Show, all’epoca al Sistina”.

Infine, la conduttrice ha chiosato: “Un gesto di una sensibilità unica, quella sera c’ero anch’io e quando Nando iniziò a parlare fece una cosa insolita. Tutti gli altri ospiti furono fatti uscire per segnare una cesura. Sul palco restò solo Nando e la sua verità. Quando Costanzo subì l’attentato, volevo andare subito a vedere, ma mi bloccarono. A un certo punto scese Guardì urlando: ‘Hanno fatto un attentato a Costanzo’. Fu una notte terribile, bastavano 5 secondi e lui e Maria non ci sarebbero stati più”, ha concluso Rita Dalla Chiesa.