“Non puoi farlo”. Carlo Conti avvisa Serena Bortone. Ma lei lo fa, in diretta. “Basta così, dai”

Carlo Conti, la frase in diretta tv. Riflettori ancora accesi sul salotto televisivo di Serena Bortone. Collegamenti sempre ricchi di colpi di scena. Dopo il cantante neomelodico Sal Da Vinci e il simpatico episodio che ha visto come protagonista il nipotino Sal Junior alle prese con il microfono, anche Carlo Conti con un racconto che ha poi fatto sorridere tutti.

Prima del collegamento con Carlo Conti, a Oggi è un altro giorno il simpatico siparietto con il nipotino del cantante neomelodico ha attirato l’attenzione di tutti: “Vedere tuo nipote Sal e la furia con cui vuole prendere il microfono” – ha commentato Serena Bortone – “Io vi dico che questo fra due anni lo ritroviamo sul palco. Se non prima”.





Ma per Serena Bortone la messa in onda si ripresenta come un momento unico. È accaduto anche con Carlo Conti che ha ripercorso insieme alla apdrona di casa le tappe della sua carriera, a inclusione del suo esordio nel mondo della musica che ha preceduto l’approdo a quello della televisione.

Carlo Conti e la musica elettronica degli Anni Ottanta, un passato nella carriera del conduttore che non tutti conoscono e su cui Serena Bortone è voluta tornare durante l’intervista in diretta: “Non mandare in onda quella roba”, esclama il collega, e la risposta della conduttrice: “Non era male”.

Ma nulla ha fermato Serena Bortone dal mandare in diretta qualche momento musicale di quello che allora si faceva chiamare Konti. Poche battute sono bastate per chiamare nuovamente Carlo Conti a intervenire, sempre con il sorriso sulle labbra: “Leva, basta così”. Un modo come un altro per ricordare momenti significativi con il giusto pizzico di ironia e condivisione. Un momento indimenticabile per il pubblico.

