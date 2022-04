Finalmente è arrivata la prova definitiva, che probabilmente chiude per sempre le voci riguardanti Veronica Peparini e Andreas Muller. Come ricorderete, lui ha ammesso tempo fa di non vivere una situazione personale positiva, a causa di qualcosa che assomiglia alla depressione. Un problema anche fisico gli aveva provocato un abbassamento totale del suo umore e si erano diffuse indiscrezioni tutt’altro che tranquille anche sul futuro della coppia, che pareva sempre più a rischio.

Soltanto pochi giorni fa Andreas Muller ha ha postato diverse foto personali, mentre si trova negli Stati Uniti d’America, precisamente nello stato della California. Si ipotizza che possa prendere parte al Coachella Festival, anche se non ci sono conferme in tal senso. Spicca però l’assenza della sua compagna Veronica Peparini, che non lo ha seguito in questo suo viaggio. I meno preoccupati sono subito stati convinti che lei l’abbia fatto unicamente per ragioni lavorative. Ora c’è la prova del nove.





Andreas Muller e Veronica Peparini, spuntano foto insieme

Si è comunque poi scoperto che il viaggio di Andreas Muller negli Usa aveva come scopo il ‘Coachella Valley Music and Arts Festival’, l’evento che cattura un’infinità di persone da tutto il mondo e che ha visto anche la partecipazione della band italiana dei Maneskin. Come ha voluto ricordare il sito ‘Gossip.it’, Veronica Peparini ha tranquillizzato tutti un po’ di settimane fa: “Lui sta vivendo un momento difficile, tutti viviamo alti e bassi. Ma non significa che tra noi due ci sia qualcosa che non va”.

In queste ore i fan di Andreas Muller e Veronica Peparini hanno tirato il sospiro di sollievo finale. Infatti, sui rispettivi profili Instagram è stato possibile vedere alcune immagini che li ritraggono insieme e soprattutto molto sorridenti. Hanno approfittato del red carpet della serie televisiva di Prime Video, ‘Bang Bang Baby’, per immortalarsi fianco a fianco. Confermato dunque che il loro amore non è affatto svanito e come coppia stanno dunque affrontando, più uniti che mai, questo periodo complicato della loro vita.

Andreas Muller aveva fatto sapere invece diverse settimane fa: “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato”. Adesso, piano piano, sembra che la situazione si stia stabilizzando grazie anche a Veronica Peparini.

