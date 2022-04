Ancora novità su Andreas Muller e Veronica Peparini. Il ballerino è alle prese con momenti tutt’altro che facili dal punto di vista psicologico, infatti è stato colpito da alcune problematiche che non gli permettono di stare sereno. L’insegnante di ballo di ‘Amici’ ha voluto precisare nei giorni scorsi di essere al suo fianco e che la relazione sentimentale non è da considerare in discussione. Ma stavolta è successo qualcosa che potrebbe cambiare tutto. Ed è stato lui a mostrare praticamente tutto.

Attraverso il settimanale ‘Nuovo’, Veronica Peparini ha voluto spiegare cosa sta succedendo ad Andreas Muller e quindi alla loro relazione. E possiamo subito dire che ha respinto con forza tutte le indiscrezioni negative. Innanzitutto, ha esclamato: “Lui si trova in una situazione delicata, Andreas ha un malessere psicologico ma non parlerei di depressione. Un momento delicato in cui lui non si sente al top”. Quindi, ha confermato che il giovane non sta bene, ma poi ha voluto tranquillizzare.





Andreas Muller negli Usa senza Veronica Peparini

Veronica Peparini è al lavoro per il serale di ‘Amici 21’, mentre di Andreas Muller non si sapeva moltissimo in questi giorni. Ma proprio lui ha voluto fugare ogni dubbio, pubblicando storie e foto sul suo profilo Instagram ufficiale che lo ritraggono in un luogo davvero speciale. E a quanto pare al suo fianco non c’è la sua partner. Quindi, i più maliziosi pensano che possa essere confermata una sua crisi di coppia. Ma andiamo a scoprire insieme dove si è immortalato il bello e bravo ballerino.

Andreas Muller ha postato diverse foto personali, mentre si trova negli Stati Uniti d’America, precisamente nello stato della California. Si ipotizza che possa prendere parte al Coachella Festival, anche se non ci sono conferme in tal senso. Spicca però l’assenza della sua compagna Veronica Peparini, che non lo ha seguito in questo suo viaggio. I meno preoccupati sono convinti che lei l’abbia fatto unicamente per ragioni lavorative, ma le indiscrezioni sul loro conto lasciano aperte tutte le possibilità.

Lui aveva fatto sapere un po’ di tempo fa: “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. Amici? No, non ci sarò, il serale è già iniziato”. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno altri chiarimenti su una storia, che sta davvero tenendo col fiato sospeso tanti loro fan.

