Hanno fatto molto scalpore le parole di Andreas Muller nei giorni scorsi. Per chi non lo sapesse stiamo parlando del ballerino ed ex concorrente di Amici. Da tempo ha intrecciato una storia d’amore con Veronica Peparini, coreografa e insegnante divenuta famosa proprio nel talent di Maria De Filippi. Andreas, rispondendo ai follower su Instagram, ha spiegato che sta attraversando problemi di salute non solo fisica. “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita” la laconica confessione.

Ma non è tutto, il ballerino è andato oltre: “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato”. Ora a rompere il silenzio parlando di quello che sta succedendo è stata la compagna Veronica Peparini. A Verissimo Silvia Toffanin le ha chiesto: “Anche per te, in amore, è un momento complicato?”.





“In realtà – le parole di Veronica Peparini – il momento complicato lo sta vivendo Andreas. Sicuramente lui vive un momento difficile. Ma più che difficile, umano credo, come tante persone che hanno momenti alti e momenti bassi. Lui l’ha voluto condividere con tutti quanti, ha preferito parlare di questa cosa. Per lui è stato giusto così”. Insomma la ballerina conferma tutto, ma poi aggiunge anche altro.

“Vive un momento così – spiega Veronica Peparini su Andreas Muller – ma ci sono altri momenti belli insomma, sicuramente il ginocchio, l’operazione, le sue piccole insoddisfazioni e ovviamente quando uno non è al massimo si ripercuote su tutta la vita che vivi, anche con le persone che hai accanto”. “Credo – continua la ballerina – che sia giusto così, altrimenti sarebbe finto stare in un modo e poi vivere tutto il resto bene, é quasi impossibile se c’è qualcosa dentro di te che non ti fa stare al massimo”.

Infine chiarisce quali sono le conseguenze di questo stato d’animo di Andreas sul loro rapporto: “Con questo non significa che c’è un problema tra me e lui, anzi cerchiamo di supportarci anche nei momenti difficili. L’amore è anche questo, non é solamente un momento idilliaco, speriamo di farcela”.

