Andreas Muller è il ballerino ed ex concorrente di Amici che da tempo è legato a Veronica Peparini che ha sorpreso e non poco il suo pubblico social con uno sfogo inaspettato. Anche perché tutto sono abituati a vederlo felice su Instagram, sia nel suo lavoro che nella vita privata. Ma non sta passando un bel periodo ed ha deciso di non nasconderlo.

Tra le Storie, rispondendo a una serie di domande dei follower, il ballerino ha confessato che sta affrontando problemi di salute, dovuti ad un intervento che ha rimandato a settembre, e di aver cercato nella sua compagna un sostegno per affrontare attacchi di ansia e depressione. “Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita”, ha spiegato Andreas Muller.





Andreas Muller, lo sfogo inaspettato

Tanti hanno anche notato che quest’anno Andreas Muller non è al Serale di Amici. E allora lui ha chiarito di non poterci essere e ha riversato sui social la sua tristezza dovuta a un problema di salute che lo sta buttando giù anche emotivamente. “Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, scarico e spento. […] Amici? No non ci sarò, il serale è già iniziato”.

“Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo risolvere con un’operazione da dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco”, ha continuato Andreas Muller che a quanto pare non sta vivendo un momento positivo nemmeno con la compagna Veronica Peparini.

“Ci sono anche qui le curve – ha spiegato parlando dell’amore – sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, siamo umani, quindi non siamo disposti a pagare il pegno di Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news o ca… simili, quella ahimè è solo finzione nella maggior parte dei casi per far parlare di sé”. “Veronica è molto di più di quello che vedete 5 minuti in televisione – ha però aggiunto Andreas Muller – E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza”.

