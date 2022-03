Ne avevamo già parlato: Stash non sarà presente per la terza puntata del Serale di Amici 21. Il cantante infatti è risultato positivo al Covid e proprio il 30 marzo è stata divulgata la notizia del suo posto vacante al programma di Maria de Filippi. Il cantante dei The Kolors sta bene, ma di certo non potrà essere presente, se non virtualmente. In molti all’inizio, anche addetti ai lavori, pensavano che ci sarebbe stato il classico collegamento da casa (oramai di moda dopo il Covid), come è accaduto più di una volta con i professori durante il pomeridiano.

Tuttavia la redazione del talent ha deciso di fare in maniera diversa e di sostituire Stash almeno per questa puntata. Insomma, una figura (reale) è importante in questa fase del reality. A riportare la notizia è la pagina Amici News: tramite loro veniamo a sapere che il cantante è stato sostituito da Sabrina Ferilli. Presenti invece come sempre Stefano De Martino e il principe Emanuele Filiberto.





Proprio così, la famosa e meravigliosa attrice, nonché super amica della padrona di casa, sarà presente in veste di giurato di Amici. Ma la cosa buffa è che con lei, arriva anche il suo acerrimo nemico: Giovannino. Chi ha seguito Tu si que vales se lo ricorderà sicuramente. Era quel personaggio col viso blu e un mantello rosso con cappuccio che interpretava una specie di elfo o gnomo.

E soprattutto faceva tanti scherzi a Sabrina Ferilli. E naturalmente Maria, che si diverte da matti a dare fastidio alla sua amica del cuore, ha invitato anche il piccolo attore. Sembra che durante il serale di Amici, qualche prof lancerà il guanto di sfida. A questo punto sembra proprio che entrerà in gioco Giovannino e lancerà il guanto di sfida proprio a Sabrina, ma lei sembra che rifiuterà.

Ma non è finita qui, perché da quello che dicono le anticipazioni, sembra che Giovannino si metterà a ballare proprio con la meravigliosa Francesca Tocca. Insomma, non ci resta che guardare Amici di Maria de Filippi.

“Positivo al Covid”. Amici 21, la brutta notizia per tutti: costretto a saltare la puntata