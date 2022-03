Brutte notizie per ‘Amici 21’ di Maria De Filippi. Uno dei protagonisti del talent show di Canale 5 è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare in presenza alla registrazione della prossima puntata del serale, che poi verrà trasmessa sabato 2 aprile. Un fulmine a ciel sereno per la trasmissione, che dovrà dunque fare i conti con questa assenza sicuramente importante. Proprio il diretto interessato ha comunicato ai suoi follower di essere stato colpito dalla malattia.

Intanto, ad ‘Amici 21’ Alessandra Celentano ha ricevuto un video dall’allievo Nunzio: “Quello che sta per vedere è un tutorial delle danze latino-americane per farle capitare meglio quello che è il nostro mondo. Dato che come da lei accennato non è un’esperta del nostro campo. Se leggete il titolo c’è scritto ‘Il savoir-faire di Nunzio’ perché, come vede, per affrontare un tutorial io vengo in giacca. Proprio per rimarcare il concetto che Nunzio non ha classe. Io ci rifletterei un pochino”.





A causa della sua positività al Covid non prenderà dunque parte alla registrazione di ‘Amici 21’, che dovrebbe essere registrata nella serata del 30 marzo. Tanti hanno manifestato vicinanza al contagiato, che si spera possa riprendersi il prima possibile per ritornare ad occupare il suo posto nella trasmissione. Sembra che si collegherà da casa e quindi non sarà completamente assente, ma indubbiamente mancherà moltissimo la sua presenza fisica all’interno dello studio.

Ad essere stato affetto dal Covid il cantante e giudice di ‘Amici 21’, Stash: “Positivo al Covid…quarantena for me”. Quindi, dovrà necessariamente rimanere nella propria abitazione prima di poter tornare alla vita normale. Servirà un tampone negativo prima che possa ritornare a lavorare con Maria De Filippi. Ovviamente, se tutto dovesse procedere nel migliore dei modi, Stash potrà ritornare a marcare la sua presenza dal vivo già dal successivo appuntamento del serale.

Tra coloro che hanno commentato il post di Stash, anche l’insegnante di canto di ‘Amici 21’, Anna Pettinelli: “Ti aspettiamo presto”. Altri fan hanno aggiunto: “Mi dispiace tantissimo, Stash guarisci presto”, “Oh mamma buona guarigione”, “Ti voglio bene assai, riprenditi”, “Sto Covid ha rotto le pa***. Quando ne usciremo sarà troppo tardi”, “Sei comunque di una bellezza disarmante”.

“Questo è per lei”. Il gesto di Nunzio per Alessandra Celentano, ad Amici nessuno aveva mai osato tanto