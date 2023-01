“Lascia la Rai”. Carlo Conti, la voce è clamorosa: il motivo e dove va

Indiscrezione clamorosa su Carlo Conti, che sarebbe in procinto di lasciare la Rai. Una notizia inimmaginabile fino a poco tempo fa, ma che ora potrebbe tramutarsi in realtà. Il pubblico è già incredulo e non sta riuscendo a comprendere cosa stia realmente succedendo. C’è un motivo ben preciso dietro questa decisione, che lui starebbe maturando da diverso tempo. Ovviamente mancano le sue dichiarazioni ufficiali, ma la fonte della news pazzesca è decisamente più che attendibile.

La settimana scorsa Carlo Conti, che potrebbe decidere di lasciare la Rai tra non molto, aveva ricevuto una brutta notizia. Sabato 21 gennaio su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%).

Leggi anche: “Niente da fare”. Carlo Conti è stato informato, succede dopo la puntata di Tale e Quale show





Carlo Conti pronto a lasciare la Rai? La notizia

La notizia su Carlo Conti e sul fatto che sia destinato a lasciare la Rai è stata diffusa da Nuovo Tv e ripresa dal sito Lanostratv. Ormai il popolare conduttore televisivo si sarebbe reso conto di qualcosa che non gli andrebbe più a genio e quindi avrebbe voglia di cambiare aria e ambiente. E c’è una ragione specifica, anzi un collega in particolare, che lo avrebbe fatto convincere a prendere questa decisione. Infatti, non si sentirebbe più una priorità nella rete pubblica italiana e l’addio sembra ormai inevitabile.

Nuovo Tv ha fatto sapere che Carlo Conti ha ormai capito che la Rai punterebbe sempre più forte sul collega Amadeus, protagonista al Festival di Sanremo ma anche ai Soliti ignoti e non solo. Quindi, sarebbe diventato il direttore artistico della kermesse musicale più famosa in Italia il re della tv pubblica. E lui starebbe guardando con grande attenzione alla concorrenza: “Sta valutando delle alternative”. E questa alternativa si chiamerebbe Mediaset, dato che Pier Silvio Berlusconi lo sta corteggiando da parecchi anni.

Nel corso della sua ricchissima carriera professionale Carlo Conti è stato al timone del Festival di Sanremo nel 2015, 2016 e 2017 e da quest’ultimo anno è diventato anche il direttore artistico de Lo Zecchino d’Oro. In corso la conduzione del programma Tali e Quali, in seguito alla sua presentazione di Tale e Quale Show.