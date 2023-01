“Niente da fare”. Carlo Conti è stato informato, succede dopo la puntata di Tale e Quale show

C’è Posta per Te continua nella sua corsa senza rivali, anche questo sabato ha trionfato su Carlo Conti che pure porta a casa un risultato lusinghiero. Scrive Davide Maggio come nella serata di ieri, sabato 21 gennaio 2023, su Rai1 Tali e Quali, in onda dalle 21:33 alle 00:12, ha conquistato 3.523.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:28 alle 00:39, ha raccolto davanti al video 5.036.000 spettatori con uno share del 31.1%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 730.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 la prima tv di C’era una volta il principe azzurro ha intrattenuto 596.000 spettatori (3.1%).



Su Rai3 Città segrete sigla 1.250.000 spettatori con il 7.1%. Su Rete4 Il corriere – The Mule totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (3%). Su La7 Al vertice della tensione ha registrato 453.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 328.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Elon Musk – Il mondo ai miei piedi è seguito da 264.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Cold Blood – Senza pace arriva a 413.000 spettatori (2.1%). Su Iris Il collezionista sigla 484.000 spettatori pari al 2.6%.

Ascolti tv, Carlo Conti ancora sconfitto da C’è Posta per Te



Maria De Filippi insomma si conferma senza rivali. Merito delle tante storie che hanno fatto discutere non poco, tra questi quella di Pasquale. Padre di due figlie, cerca di riconquistarle dopo anni di silenzio. “Sono qui per chiedervi perdono, per la mia assenza nella vostra vita. Dopo l’ultima chiamata che abbiamo fatto, le parole che mi avete detto mi hanno ferito troppo”.



“È stata colpa dell’orgoglio, ma da allora sono passati più di 7 anni. Ho cercato di contattarvi in tutti i modi, ma non c’è stato verso. Aspettavo un vostro segno”.E ancora: “Vi penso tutti i giorni e vi amo come la prima volta che vi ho preso in braccio quando siete nate. Non voglio invadere le vite, voglio solo riallacciare un rapporto”.



Nonostante le richieste però le figlie sono irremovibili. “Ancora oggi ho paura di buttarmi in una storia, a causa tua”, spiegano le due ragazze decidendo che la cosa migliore sia non aprire la busta ma tenere il suo numero, così da chiamarlo quando si sentiranno pronte. Tantissimi i commenti piovuti, la maggior parte contro le figlie e in difesa di Pasquale: “Un padre naturale costretto ad umiliarsi perché la moglie lo tradiva e faceva vivere nella sua cosa il nuovo amante…. ma la ex moglie e questo Ciro non si vergognano neanche l 1%?”.