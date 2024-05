“Questa non ci voleva proprio”. Carlo Conti, la brutta notizia è appena uscita. Il noto presentatore Rai, che da molti è designato per la nuova conduzione del Festival di Sanremo 2025, sta facendo i conti con un problema di share non da poco conto. Innegabile che proprio il presentatore toscano, in questi ultimi giorni è molto più sotto i riflettori del solito. Nei corridoi di Viale Mazzini sembrano abbastanza sicuri che la scelta più ovvia per il prossimo Sanremo sia lui, eppure c’è qualcosa che frena.

E forse, è proprio la solita battaglia degli ascolti tv che potrebbe mettere in cattiva luce l’idea di un Carlo Conti al timone del prossimo Sanremo. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. Il sabato sera, da che mondo è mondo, è guerra aperta tra Mediaset e Rai. Le due reti si sfidano per portarsi a casa il malloppo più consistente dello share, ma tra i programmi sul primo canale e Maria De Filippi è una battaglia persa in partenza.





“Questa non ci voleva proprio”. Carlo Conti, la brutta notizia

C’è da dirlo, l’ex moglie di Costanza non ne sbaglia una e continua una sequenza pazzesca di programmi che funzionano. Anche sabato 4 maggio 2024, gli ascolti tv hanno parlato chiaro. Andiamo a vedere però le percentuali e gli ascolti totali. Come dicevamo su Rai1 è andato in onda l’ultimo appuntamento con “I Migliori Anni” condotto da Carlo Conti. Su Canale 5 invece l’ennesima puntata di Amici di Maria De Filippi.

Su Rai 2 il telefilm FBI, su Rai3 una nuova puntata di “Le Ragazze” con la conduzione di Francesca Fialdini. Il compagno Don Camillo invece su Rete4 e su Italia1 è andato in onda Madagascar 3 – Ricercati in Europa. Su La7 In altre parole, su Tv8 Alessandro Borghese con i Quattro Ristoranti e Accordi & Disaccordi sul Nove. Chi ha vinto? Carlo Conti ha convinto soltanto 2.894.000 spettatori con uno share del 18.01%.

Maria invece 3.697.000 (share del 25.40%). Su Rai2 il serial americano FBI ha registrato 862mila spettatori con uno share del 4.68%, a seguire FBI International da 743mila spettatori e uno share neanche del 5%. Le Ragazze su Rai3 è stato la scelta di 658.000 spettatori con uno share del 4.09% mentre Il compagno Don Camillo su Rete4 ha divertito quasi un milione di spettatori con uno share del 5.65%.

Leggi anche: “Lui ci provò con me”. Paolo Bonolis, la rivelazione sul grande cantante: “Ed ecco cosa gli dissi”