“Lui ci ha provato con me”. Paolo Bonolis, la rivelazione choc. Durante una lunga intervista al Corriere della Sera, il conduttore tv Paolo Bonolis si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni molto private che non aveva mai raccontato a nessuno, almeno pubblicamente. L’uomo chiaramente ha raccontato della recente separazione dalla moglie Sonia Bruganelli: “Decisione presa o subita? L’ho subita, condividendola”.

Poi racconta Bonolis: “Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto. Se mi sono chiesto se e cosa ha sbagliato con Sonia? Certo. E di sicuro l’avrà fatto anche lei. “Sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.





Poi Paolo Bonolis ha voluto raccontare un aneddoto di quando aveva appena 25 anni. All’epoca fece la conoscenza di Freddie Mercury. A quei tempi l’uomo si trovava a Londra e proprio lì conobbe un mito della musica internazionale: il frontman dei Queen, Freddie Mercury. Sembra che dopo una lunga e amabile chiacchierata, Freddy manifestò il desiderio di incontrarsi di nuovo, in maniera più intima.

E a quel punto Bonolis gli rispose: “Adoro la tua musica, la trovo fantastica, ma abbiamo orizzonti ormonali diversi. Chiacchierammo. E poi ciascuno ha preso la sua strada. Ma ero caruccio, sa?”. Nella stessa intervista Bonolis ha anche parlato di un suo grande amico, forse uno dei più grandi, Luca Laurenti. Sul loro rapporto Paolo ha raccontato: “Ci siamo separati professionalmente per tre anni, io sono andato in Rai, lui è rimasto con Costanzo”.

E ancora: “Non litigo mai con nessuno. Con Luca andiamo molto d’accordo, lui è speciale, molto intelligente, disincantato, sereno. Vive in una fase quantica diversa dalla nostra”, ha concluso Paolo Bonolis. E su Sanremo invece afferma: “Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un’altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola”.

