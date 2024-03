“Oddio il sangue, chiamate un medico!”. Avanti un altro, attimi di panico durante l’ultima puntata. È Paolo Bonolis a capire che c’è qualcosa che non va. Il padrone di casa chiama subito Luca Laurenti per capire costa sta succedendo e la storica spalla decide di prendere in mano la situazione e aiutare chi si è fatto male. Andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. A farsi male è uno dei personaggi storici del “meraviglioso minimondo” di Avanti un altro.

Il Bonus, alias Daniel Nilsson, durante il suo ingresso nello studio si è ferito ad un piede e ha iniziato a perdere molto sangue. Daniel infatti, appena è arrivato vicino a Paolo Bonolis è stato “assalito” per così dire, da diverse donne del pubblico che lo stavano aspettando. La gag preparata ha fatto chiaramente sorridere ma ha anche creato non pochi problemi al ragazzo.





Poco dopo Paolo Bonolis le ha fatte risedere, ma una di loro – completamente impazzita dal bel ragazzo – è salita pesantemente sul piede di Nilsson e gli ha quasi staccato l’unghia dell’alluce. Brividi a parte, il ragazzo ha manifestato subito un grande dolore e ha fatto un urlo grottesco. A quel punto il conduttore si è avvicinato al Bonus e ha fatto sapere al pubblico e allo studio: “Gli hanno staccato un’unghia! Oddio questo perde sangue”.

E ancora: “Perché lei non si mette le scarpe? Guarda che non solo ti hanno fatto questo, ma ti hanno anche fregato la camicia. Signora ma che è pazza, ma sta scherzando?! Ma che si frega la roba? Questo è venuto, si è lacerato un piede“. Poco dopo arriva anche Laurenti che aiuta Daniel: “Vieni qui da me, damme l’alluce che ci penso io adesso“.

Il ragazzo però ha fatto finta di niente e ha continuato a fare la sua parte. Bonolis allora fa i complimenti a Laurenti: “Guardi voglio dirle una cosa, lei ha dimostrato una capacità infermieristica di livello notevole. Devo dire che è stato davvero bravo e le faccio i miei complimenti. […] Perché si allontana? C’è un altro ferito dietro le quinte? Vabbè, ci deve essere un’emergenza sanitaria“.

