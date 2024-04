“Devo dire una cosa su Paolo Bonolis”. Isola dei Famosi, Luxuria lascia senza parole Sonia Bruganelli. Non sappiamo quanto il siparietto sia stato preparato, ma la reazione dell’opinionista ovviamente non è passata inosservata. È successo durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, in studio, oltre a Vladimir e l’ex di Bonolis, anche Dario Maltese. È stata una serata a dir poco piena di avvenimenti: il primo, chiaramente, l’eliminazione di Francesco Benigno dal reality per chiari ancora molto oscuri.

Durante la puntata, la padrona di casa ha spiegato che i gesti commessi dall’attore siciliano non rispecchiano i valori del programma e che fanno soltanto un favore a Benigno a non divulgare le immagini. Ha detto a riguardo: “Vorrei aggiungere qualcosa di mio, io la scena l’ho vista. Sull’isola si litiga ma non si può trascendere. Il fatto che non mostriamo queste scene è un segno di rispetto per voi di casa, ma anche per Benigno. Dovrebbe ringraziarci”.





“Una cosa su Paolo Bonolis”. Isola, Luxuria lascia di sasso Sonia

Chiaramente il pubblico si è infervorato sui social e ha chiesto a gran voce di visionare il filmato in questione. Niente da fare, Luxuria e la produzione hanno detto no. Poi, la conduttrice sfortunata (quest’edizione è senza dubbio una delle più sfigate di sempre tra malanni, infortuni ed eliminazioni), si è resa protagonista di un altro siparietto con Sonia Burganelli. Ma cosa è successo?

Quanto puzza questa “ esclusione “ di Francesco Benigno senza uno straccio di video e prova . Siete poco credibili #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/fDy9ph3cPd — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) April 18, 2024

Vladimir ad un tratto ha fatto una battuta che si fa fatica a credere non sia stata scritta precedentemente. Tutto è iniziato nel momento in cui la padrona di casa ha fatto partire le nuove nomination. A questo punto però, dopo le parole di Edoardo Stoppa, Luxuria chiede aiuto all’inviata in Honduras, Elenoire Casalegno e dice: “Come direbbe Bonolis, avanti un altro”.

Ora, in una situazione normale non sarebbe successo nulla, ma di fronte all’ex moglie, spesso al centro di speculazioni social sul loro matrimonio finito, la battuta è risultata di cattivo gusto. In tanti poi hanno notato che la reazione di Sonia Bruganelli non c’è stata. E anche questo è strano, neanche un sorriso, uno sguardo, una smorfia: l’opinionista è apparsa impassibile, forse agghiacciata da quel nome.

