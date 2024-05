Volto di Mattino 5, Federica Panicucci è stata promossa anche alla conduzione del talk mattutino di Rete 4, Mattino 4, accanto al giornalista Roberto Poletti. In televisione da tantissimi anni, e visto il successo del programma in onda la mattina su Canale 5, la dirigenza Mediaset le ha affidato anche lo spazio mattutino di Rete 4 insieme al collega e sembra che il duo piaccia molto ai telespettatori.

Dal lunedì al venerdì, terminato l’appuntamento con il contenitore di Canale 5, la vediamo nel giro di pochi minuti passare da uno studio all’altro di Cologno Monzese per accogliere gli spettatori di Rete 4 a “Mattino 4” insieme a Roberto Poletti per trattare i principali avvenimenti di attualità e cronaca con collegamenti, servizi, ospiti in studio e testimonianze esclusive.

Mattino 4, Raffaello Tonon perde il patch dei capelli

Nella puntata di Mattino 4, i conduttori hanno parlato del turismo estetico – famoso quello in Turchia – e di trapianti di capelli. Raffaello Tonon, ex volto del Grande Fratello e opinionista di diversi programmi Mediaset, ha confessato di avere un patch cutaneo da ben otto anni e ha mostrato come fosse comodo e sicuro utilizzarlo.

Come riporta la pagina Instagram Gossipposo: “Raffaello Tonon ieri mattina ospite di Federica Panicucci a Mattino 4 ha rivelato di avere un parrucchino da 8 anni, nessuno lo sapeva, ma mentre ne parlava si è staccato, le immagini hanno fatto il giro del web, guardate qui”.

“Io ho questo silicone, è una cuticola di silicone molto sottile, sulla quale vengono impiantati i capelli. Posso tirare benissimo perché c’è una colla medica che è anche traspirante. Io ho iniziato a perdere i capelli al liceo e da lì ai 30 anni per me è stato un vero inferno. Questa cuticola viene applicata nella zona in cui tu hai le calvizie, viene preso un calco, viene fatta una cosa molto professionale”, ha spiegato Raffaello Tonon.

“Poi dopo vengono presi alcuni dei tuoi capelli, mandati in laboratorio, così che anche gli altri capelli siano dello stesso colore e della stessa consistenza. Io l’ho fatto otto anni fa, sono stato il primo uomo ad usare questo patch”, ha detto ancora l’opinionista che poi, parlando con Cesare Ragazzi, ha iniziato a toccare il patch ma lo ha sollevato mostrando quindi la parte senza capelli. “Oddio attento che ti rimane… ecco, si è visto qualcosa non volevo dirtelo. Si è staccato un pezzo, guarda che si è staccato. Io non insisterei se fossi in te, lì davanti sulla tempia ti si è staccato“, ha detto Federica Panicucci imbarazzata per la gaffe di Tonon.