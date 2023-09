Clamorosa notizia dal Grande Fratello, con la concorrente che è stata cacciata improvvisamente. Come ben sapete, il programma si basa sul personaggio del romanzo di George Orwell, 1984. Le telecamere sono presenti in tutta la casa e guardano i concorrenti, proprio come avviene nell’opera dello scrittore. Tiene compagnia al pubblico italiano dal lontano 2000 e ancora oggi ha un notevole successo televisivo, nonostante siano trascorsi 23 anni dalla prima edizione.

Ora il Grande Fratello ha dovuto fare i conti con questa notizia riguardante una concorrente, cacciata da un momento all’altro dalla casa. Per quanto riguarda la trasmissione italiana, nella passata edizione ci sono state critiche enormi sui gieffini e quindi c’è stata un’inversione di marcia su indicazione dell’ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Ma torniamo ora all’argomento principale e vediamo chi è stata mandata via.

Grande Fratello, concorrente cacciata dalla casa

Inizialmente si pensava che lei avesse voluto abbandonare, invece si è scoperto che è stato il Grande Fratello a prendere la decisione più drastica. La concorrente è stata cacciata e lei ha promesso di voler intraprendere vie giudiziarie per far valere le sue ragioni. Proprio il programma ha voluto mandare in onda delle immagini relative ad un duro confessionale della ragazza, scrivendo: “Le sue ultime immagini in casa e i motivi che l’hanno spinta a prendere la decisione di abbandonare il reality“.

A dire addio al Gran Hermano, ovvero il Grande Fratello spagnolo, è stata Oriana Marzoli. E Daniele Dal Moro ha spiegato cosa è successo veramente: “Oriana non ha abbandonato, ma è stata cacciata per volontà della produzione. Sicuramente tutte le porcate che avete fatto sia con lei che con me non verranno insabbiate. E altrettanto sicuramente prenderemo provvedimenti legali. A ogni modo il vostro programma è davvero disgustoso e questo non lo dico io, lo dicono i numeri. Ma rispecchia perfettamente la me**a di persone che siete“.

Oriana ha invece scritto su Instagram: “Nego categoricamente di aver abbandonato il GH Vip 8. Qualsiasi informazione ufficiale o ufficiosa che affermi che io abbia abbandonato è falsa. Si saprà tutta la verità, per la quale mi riservo di esercitare le relative azioni legali. Grazie a tutti i miei fan e ai miei follower per il supporto, non vi avrei mai delusi”.