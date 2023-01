Bufera sul GF Vip 7. A scatenarla è stata Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello Nip, ex fidanzata e amica di Daniele Dal Moro, concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Martina Nasoni sarebbe dovuta entrare nella Casa del GF Vip per una sorpresa all’ex fidanzato, ma tutto sarebbe saltato.

“Giusto per essere chiara – ha scritto Martina Nasoni – Visto che mi stanno arrivando tanti messaggi in cui mi chiedete di andare a fare una sorpresa a Daniele, ci tengo a precisare che sono stata contattata dalla redazione per andare e ho dato la mia completa disponibilità Poi però è stato tutto annullato!”.

Bufera sul GF Vip 7, sorpresa di Martina Nasoni cancellata

“Mi dispiace perché mi sembrava una cosa carina da fare per Daniele, visto che anche prima di entrare nella casa mi ha detto che gli sarebbe piaciuto ricevere una sorpresa da me”, ha detto ancora Martina Nasoni scatenando una bufera contro il GF Vip 7. Una sorpresa organizzata per Daniele, poi cancellata all’ultimo minuto senza dare alcuna spiegazione.

“La parola di un’amica può davvero aiutare in questo percorso, lo so bene. Tutto ciò solo per dire che sarei stata pronta a trasmettere a Dani tutto il mio e il vostro sostegno, purtroppo è stato deciso cosi! Con tutto il rispetto del mondo, ma non condivido pienamente questa decisione”, ha spiegato ancora l’ex concorrente del GF, durante il quale conobbe proprio Daniele Dal Moro, quest’anno concorrente del GF Vip 7.

“Ci tengo a chiarire questa cosa perché alla luce delle belle parole spese da Dani nei miei confronti lungo il suo percorso e alla luce del bel gesto fatto da lui qualche sera fa nei miei confronti, non voglio passare come menefreghista e dirvi che al contrario, sarei stata la prima a far sentire a Daniele tutto il mio appoggio. Vi abbraccio”, ha concludo Martina Nasoni attaccando il GF Vip 7.