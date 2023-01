Anna Pettinelli contro Attilio Romita al GF Vip 7. La famosa conduttrice radiofonica e volto televisivo, si è sfogata sui social. C’è una cosa che proprio ne le è andata giù e ha deciso di condividerlo con tutti. Si sa, la Pettinelli è una che segue molto il gossip televisivo e spesso commenta quello che accade su quello e l’altro canale. Non ha mai negato poi, di essere molto attratta dal GF Vip: guarda tutte le puntata e commenta assiduamente tutti i colpi di scena.

Solo qualche tempo fa ad esempio, distrusse mediatamente Antonella Fiordelisi, personaggio che non le è mai piaciuto nella casa. Poi disse la sua riguardo la brutta vicenda di Marco Bellavia. E solo recentemente aveva molto criticato il comportamento di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana, sapete di cosa stiamo parlando. Ora però, la conduttrice radiofonica, è tornata a commentare le gesta dei protagonisti del GF Vip 7 ed è stata molto critica proprio con Romita.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto…”. Oriana choc al GF Vip, Daniele lo confessa a una incredula Nicole





Anna Pettinelli contro Attilio Romita al GF Vip 7

Anna Pettinelli non ha minimamente gradito quando Alfonso Signorini ha iniziato a parlare di Oriana Marzoli, che ha ricevuto una sorpresa dalla madre. Come qualcuno ricorderà, prima della sorpresa, la venezuelana ha ironizzato sul fatto che dentro la Casa sia ancora single e che nessun uomo sia interessato a costruire una storia seria con lei. Signorini allora ha chiesto ad Attilio se potesse essere interessato.

Attilio su Oriana: “È una ragazza molto carina, a che serve? Secondo me è una con la quale piacevolmente se po fa un giretto”



COSA CAZZO HANNO SENTITO LE MIE ORECCHIE, CHE SCHIFO. 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/XiuEwX1q8A — soleilandia ☀ (@sisonokevin) December 30, 2022

Di tutta risposta, il mezzobusto del tg ha risposto che “un giretto” ce lo avrebbe fatto. A questo punto la Pettinelli perde la pazienza e dice: “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista. Fuori dalla casa”.

Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa #gfv — anna pettinelli (@annapettinelli) January 9, 2023

Tra l’altro non è la prima volta che Attilio si macchia di questo tipo di accuse. Solo qualche tempo fa aveva usato delle parole terribili nei confronti di Sarah Altobello che avevano fatto scattare l’indignazione del pubblico. Riguardo la Pettinelli, col post ha fatto il pieno di like su Twitter. Sembra chiaro quindi, che tanti telespettatori la pensano come lei. Chissà cosa succederà al prossimo televoto con Romita!

Leggi anche: “Urla, botte e una rissa”. Oriana Marzoli, clamorosa bomba oltre le mura del GF Vip