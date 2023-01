Nuovi intrecci amorosi al GF Vip 7 dopo l’incontro notturno tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Entrata nel corso del reality show, l’influencer spagnola ha avuto una storia con Antonino Spinalbese, poi ha avuto una sorta di feeling con Luca Onestini ma dopo la puntata del 9 gennaio si è baciata con Daniele Dal Moro.

I due vipponi si sono appartati sul divano a chiacchierare e lasciarsi andare, ma è nella notte, a letto, che pare che i due si siano baciati. Il pubblico a casa è convinto, visto che i microfoni erano accesi e i rumori ascoltati erano molto chiari. Dopo la nottata trascorsa insieme Daniele Dal Moro ha parlato con Nicole Murgia rivelando alcuni retroscena su Oriana Marzoli. Secondo il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne l’influencer lo avrebbe chiuso nell’armadio per baciarlo e si sarebbe intrufolata nel suo letto durante la notte. Ma c’ di più.

Daniele Dal Moro il gesto di Oriana Marzoli: “Guarda cosa mi ha fatto”

Oriana Marzoli è nota per il suo atteggiamento passionale e in queste ore Daniele Dal Moro ha parlato della reazione che ha avuto la vippona quando ha scoperto che Dal Moro ha dormito con Dana Saber. Daniele Dal Moro ha parlato con Nicole Murgia e durante la conversazione sono emersi dei retroscena inediti.

Oltre al bacio all’interno dell’armadio del GF Vip 7, Daniele Dal Moro ha raccontato cosa avrebbe fatto Oriana una volta scoperto che il vippone aveva dormito con Dana. “Sai questo segno in faccia perché ce l’ho?”, ha chiesto l’ex tronista di Uomini e Donne rivolgendosi a Nicole Murgia.

“Lo sai perché lo dicevo anche l’altro giorno. Sì, Oriana. – ha spiegato Daniele Dal Moro alla coinquilina – E sai perché me l’ha fatto? Perché con me l’altra notte a letto ha dormito Dana. Non ti dico neanche cosa mi diceva. Cose tipo, ma l’hai toccata? Tanto che le ho detto ‘ma che cosa stai dicendo?’ Ti rovini la vita, robe che… vabbè comunque lasciamo perdere”.

Poco dopo Daniele Dal Moro ha ripreso il discorso in presenza di Oriana e Attilio Romita, al quale ha detto: “Ma non è vero. Tu continui ancora con questa roba qua”. Poi rivolgendosi all’amico Attilio Romita: “Ieri per sta roba qua mi ha graffiato la faccia. Ma si può? Se la ride tantissimo lei. A me non fa ridere sta roba”.