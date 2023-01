Oriana Marzoli è una delle concorrenti più chiacchierate e amate della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nel corso del reality show, ha avuto una storia con Antonino Spinalbese (poi finita per volere dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez) e alla fine della puntata in diretta andata in onda lunedì 9 gennaio si è baciata con Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli è immune per le prossime nomination visto che ha vinto il televoto del concorrente preferito. In gara insieme alle new entry Dana Saber, e Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, l’influencer si è aggiudicata la fascia di ‘miglior concorrente’ con ben il 58% dei voti.

Leggi anche: “Mi ha chiuso nell’armadio per fare…”. Bomba hot al GF Vip, il concorrente spiattella tutto





Oriana Marzoli e il fidanzato coinvolti in una rissa e portati in carcere

In queste ore è saltato fuori un retroscena sulla vita privata di Oriana Marzoli prima del GF Vip 7. Il fatto riguarda il suo ex fidanzato Eugenio Gallego, direttore amministrativo di un’agenzia di autonoleggio a Madrid. La storia d’amore tra i due è finita prima che la concorrente arrivasse in Italia, nel febbraio 2022, dopo quattro anni.

Stando a quanto riportano i media spagnoli Eugenio Gallego sarebbe il figlio un rinomato famoso e benestante immobiliare e di Lourdes Ortiz-Echague, parente di José Ortiz Echague, fondatore e primo presidente della casa automobilista Seat. Nel corso della sua partecipazione al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha parlato del suo fidanzato spiegando che nonostante la rottura si sente legata a lui: “Qui dentro faccio finta che mi interessi qualcuno ma in realtà nessuno, il mio cuore è occupato dal mio ex”, ha detto qualche giorno fa.

In queste ore i media hanno portato alla luce un fatto di cronaca che ha avuto come protagonisti Oriana Marzoli e il fidanzato. Prima dell’addio i due sono finiti in carcere dopo una furiosa lite in cui la vippona riportò anche delle ferite. Telecinco.es scrive che Oriana Marzoli “ha urlato contro i poliziotti”. Lei non denunciò Eugenio ma a causa delle contusioni fu denunciato dalla polizia, che intervenne dopo la chiamata della madre dell’influencer, con l’accusa di violenza di genere.