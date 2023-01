Nuovi intrighi al GF Vip 7. Dopo la puntata di lunedì 9 gennaio 2023 sono saltate fuori nuove indiscrezioni sulle dinamiche della casa più spiata d’Italia. Dopo che Daniele Dal Moro l’ha rifiutata in puntata, Oriana Marzoli e il concorrente, conosciuto per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, sono finiti sotto le coperte.

“Se Oriana mi piace? ma sì è carina lei è una ragazza che ha delle caratteristiche che mi piacciono. Esteticamente mi piace è molto carina. ma non potrei mai avere una storia con lei. Perché lei dice ‘io che sono bellissima e non mi vogliono’. Quello che non capisce è che queste cose vanno bene a 20 anni, ma poi ci sono cose più importanti dell’essere belle“, ha detto il veneto rifilando un bel due di picche a Oriana Marzoli.

GF Vip 7, Oriana chiude Daniele nell’armadio per baciarlo

I due concorrenti del GF Vip 7 hanno avuto un chiarimento e alla fine si sono avvicinati. “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso”, le parole di Daniele Del Moro riportate da Biccy. Ma c’è di più, perché dopo la puntata del GF Vip 7 Daniele Dal Moro e Nicole Murgia si sono confidati rivelando qualcosa di inedito per i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Io mi fido di quello che lei mi dice. Mi ha detto ‘a me Daniele non piace, qui dentro mi piace un altro’. Poi non è che sto a vedere gli atteggiamenti che ha con te. Perché io mi baso su quello che mi racconta. Poi però oggi arrivo a un punto grazie a quello che mi hai detto, cioè ‘guarda che Oriana l’altro giorno mi ha chiuso nell’armadio per baciarmi’ o ‘guarda che Oriana si infila nel mio letto alle 5 la mattina’“, ha detto Nicole Murgia al GF Vip 7.

A questo punto è arrivata anche la conferma di Daniele Dal Moro al GF Vip : “Lei ti dice che non gli piaccio, ma non è quello che lei dice a me te lo assicuro. E lascia stare queste due occasioni del letto e dell’armadio che ti ho raccontato. Perché ci sono tanti episodi e atteggiamenti. Se non hai il salame sugli occhi si vede tutto. Io non ti dico tutte le cose che lei mi dice sotto o quando non ha il microfono. Ma ti posso assicurare che a me non dice che non gli piaccio“. Ora il web è alla ricerca dei filmati su Oriana e Daniele nell’armadio.