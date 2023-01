GF Vip 7, pubblico in rivolta dopo la puntata di ieri: le parole di Attilio Romita nei confronti di Oriana Marzoli non sono piaciute. Prima a tuonare contro il giornalista, non nuovo a questi inciampi, è stata l’ex maestra di Amici Anna Pettinelli che dal suo profilo Twitter ha sparato a zero contro di lui. “Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista Fuori dalla casa”.



Tutto è successo dopo che Alfonso Signorini ha fatto la lista delle relazioni non decollate dentro la casa con protagonista Oriana. Dal no di Antonino, a quello di Daniele e per ultimo quello di Luca Onestini che, seppure sembra molto vicino alla modella, ha spiegato di non essere intenzionato a costruire una storia con lei fuori dalla Casa.

GF Vip 7, Attilio Romita supera il limite con Oriana Marzoli



Tutto nella norma poi Alfonso Signorini ci ha messo il carico. O ti guardi attorno e fai l’occhiolino a Romita che mi sembra sul mercato”. Alla battuta ha subito replicato il giornalista: “Io sono pronto per un giretto”. E subito è calato il gelo. Oriana, tuttavia, ha impiegato poco a rispondere. “Attilio non ti parlo più, Attilio maiale. È finito il nostro rapporto qua”, sono state alcune delle parole dell’influencer venezuelana dette al giornalista.



In diverse occasioni la Vip ha incolpato il suo inquilino: mentre era in sua compagnia, con Daniele Dal Moro presente, ha anche fatto ironia riguardo il suo look della serata. Alla domanda “Non hai un vestito più coprente?” ha replicato: “No, tanto qual è il problema? Come ha detto Attilio, sono fatta per fare un giretto”. Dura anche la reazione del pubblico.



“Attilio onestamente non se la merita proprio questa immunità. ogni volta se ne esce con ste frasi penose da vecchio maschilista quale è. facendo esempio con Oriana, le ha quasi dato dell’oggetto quando sicuramente è o primm rattus che sa facess”. E ancora: “Attilio che si autoproclama brava persona quando qualche minuto prima ha fatto un commento orribile e squallido nei confronti di una donna. E quel pelato idiota ci ha riso su, e la cessa lo rende pure immune. No comment”.