Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria dal GF Vip 7 della settimana scorsa, stamattina suo padre Vincenzo ha finalmente rotto il silenzio. Vincenzo Donnamaria ha preso parte a più dirette del programma per dare forza al figlio e soprattutto per dargli dei giusti consigli. Nonostante la squalifica e l’uscita di Edoardo dal programma, nella puntata di lunedì 13 marzo si è comunque parlato di lui e della love story creata con Antonella Fiordelisi.

Nello studio del GF Vip 7, nella scorsa puntata, abbiamo però potuto notare l’assenza di Edoardo Donnamaria. Ciò ha ovviamente dato vita ad una protesta da parte del pubblico, soprattutto da parte dei Donnalisi, fan della coppia. Si è infatti parlato, in particolar modo su Twitter, di due pesi e due misure da parte del programma. Molti utenti hanno ricordato quanto accaduto all’inizio del GF Vip 7 con Ginevra Lamborghini e la sua squalifica, alla quale è stato poi dato comunque molto spazio durante le successive dirette. Al riguardo si è espresso, ovviamente, anche il padre di Edoardo.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e le dure parole del padre contro il programma

Vincenzo Donnamaria ha infatti espresso il suo pieno disaccordo verso quanto è accaduto e sta accadendo nei confronti del figlio da parte del GF Vip 7. Vincenzo Donnamaria ha dichiarato che l’eliminazione in tronco di Edoardo dal programma sia stata molto ingiusta. Ha inoltre definito dei geni, in maniera molto sarcastica, i produttori del programma. Secondo quanto da lui affermato, nella puntata del 13 marzo, la produzione ha creato interesse sempre attorno alla vicenda della squalifica del figlio e della love story con Antonella Fiordelisi, pur non avendolo invitato nello studio.

Vincenzo Donnamaria, nel tweet da lui pubblicato, ha voluto sganciare l’ennesima bomba, dichiarando che il tutto è avvenuto gratuitamente. Il padre di Edoardo Donnamaria farebbe dunque riferimento al video che è stato fatto arrivare proprio da Edoardo nel corso dell’ultima diretta del GF Vip 7 ad Antonella Fiordelisi, affermando che esso è stato confezionato senza alcun compenso. Anche il non invito all’interno dello studio sarebbe dunque motivato dal non voler pagare Edoardo Donnamaria, sempre secondo quanto dichiarando da suo padre.

Ricordiamo comunque che in seguito alla sfuriata di Pier Silvio Berlusconi i tempi all’interno del programma sono cambiati. Si è infatti voluto dare finalmente uno stop alle volgarità e ad atteggiamenti poco rispettosi di ogni genere, con la conseguente decisione di non ospitare più coloro che sono usciti dal programma in seguito a comportamenti spiacevoli.