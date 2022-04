“Una cosa pazzesca”. Che gioia per Bianca Guaccero. L’inaspettato annuncio in diretta

Entusiasmo incontrollato da parte di Bianca Guaccero, che nella puntata di ‘Detto Fatto’ del 7 aprile è apparsa davvero al settimo cielo. Ha voluto comunicare a tutti coloro che erano in ascolto e in visione una notizia meravigliosa. Probabilmente nemmeno lei si sarebbe aspettata di essere di fronte a una situazione del genere, ma anche le più rosee aspettative sono state ampiamente superate e ora per la conduttrice televisiva c’è solamente tempo di esultare e di festeggiare col suo pubblico.

Poco meno di un mese fa Bianca Guaccero si era invece commossa in studio. A farle la sorpresa è stato il papà, che si chiama Ettore. Il genitore della presentatrice si è soffermato anche sulla nipote Alice: “Una volta mi ha chiesto: ‘Perché quando sarò grande tu non ci sarai più?’. Le ho risposto che questa è l’esistenza di ogni essere umano, si nasce, si vive e si muore. Le ho visto negli occhi un velo di nostalgia, mi ha detto ‘ti voglio tanto bene nonno’. Quella frase l’ho scolpita nel mio cuore”.





Bianca Guaccero entusiasta a Detto Fatto: “Ascolti tv pazzeschi”

Prima di dirvi cosa ha rivelato ai telespettatori, Bianca Guaccero è parsa molto contenta anche nel momento in cui in studio ha presentato l’ospite Franca Leosini: “Onorata di averla come ospite ed è una conversazione molto interessante. Ogni volta che si ascoltano le sue interviste anche a delinquenti non dico che si giustifica il gesto ovviamente, ma appare comprensibile”. Ma tornando all’argomento principale, andiamo a vedere che tipo di annuncio ha fatto praticamente in pompa magna.

Dunque, Bianca Guaccero ha esclamato con gioia immensa: “Fatemi ringraziare il pubblico che ieri ci ha premiato con degli ascolti pazzeschi. Grazie per la pazienza, nonostante siamo andati in onda solo per un’ora”. Spulciando i dati sugli ascolti televisivi, effettivamente è emerso che ‘Detto Fatto’ è stato seguito da 430mila telespettatori, ottenendo uno share pari al 4,4%. Non poteva che esserne felice e ha manifestato tutto il suo entusiasmo davanti al suo adorato pubblico.

Eppure su ‘Detto Fatto’ sono uscite fuori indiscrezioni negative nell’ultimo periodo. La notizia è stata diffusa da ‘Tv Blog’ ma ancora non sembra essere andata incontro a una conferma ufficiale. D’altro canto, non sarebbe neanche la prima volta. Bianca Guaccero potrebbe lasciare la trasmissione, ma la domanda che tutti si stanno ponendo è chi potrebbe prendere il suo posto.

