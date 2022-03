Bianca Guaccero, le voci corrono sul futuro lavorativo della conduttrice. Riflettori accesi su Detto Fatto in vista della nuova edizione del programma. All’orizzonte, però, le notizie sembrano stravolgere le aspettative. Stando alle voci che correvano fino a una settimana fa il programma sarebbe stato definito a rischio cancellazione dal palinsesto di Rai2. Oggi le voci puntano l’attenzione sulla padrona di casa.

Detto Fatto a rischio chiusura? Fino a pochi giorni fa, si vociferava questo sul conto del programma di Rai 2. Questo, per i bassi ascolti conseguiti. Ma oggi il colpo di scena tirerebbe direttamente in ballo la conduttrice Bianca Guaccero che, stando ad alcune indiscrezioni, pare sia prossima a cedere la guida del timone.

La notizia è stata diffusa da Tv Blog ma ancora non sembra essere andata incontro a una conferma ufficiale. D’altro canto, non sarebbe neanche la prima volta. Infatti 4 anni fa la stessa conduttrice pugliese è stata chiamata in sostituzione di Caterina Balivo. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: chi sostituirà Bianca Guaccero?





Nessuna notizia a riguardo, ma per Bianca pare che il futuro abbia in vista nuovi progetti. A ‘corteggiare’ la conduttrice sarebbe Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le stelle. Una buona occasione per Bianca, posto che tra le sue passione la conduttrice pare abbia più volte sottolineato una predisposizione al ballo.

E sempre per restare in toni confidenziali, il nome di Bianca sarebbe stato menzionato anche a proposito di un altro programma di Milly, quello de Il cantante mascherato. Voci di corridoio circolerebbero in merito all’identità ancora celata della Medusa che per molti pare nascondere proprio la splendida conduttrice mora pugliese.