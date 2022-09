Incredibile errore televisivo per la giornalista Bianca Caterina Bizzarri del Tg di La7. Nel corso della sua conduzione delle 13.30 nella giornata di martedì 27 settembre, ha iniziato il discorso con una gaffe clamorosa che ha lasciato tutti senza parole. Poi la conduttrice ha chiesto scusa, ma ormai era troppo tardi e il video è stato diffuso ovunque sul web. In tanti hanno ironizzato sull’accaduto e chissà se lei non beccherà qualche rimprovero dai vertici, nonostante comunque sia sembrato effettivamente solo un lapsus.

Bianca Caterina Bizzarri del Tg La7 è stata protagonista di una gaffe inaspettata, ma poi si è prontamente scusata. A proposito di imbarazzi in diretta, a Mattino Cinque si sono udite delle parolacce e Federica Panicucci è rimasta scossa. Charlie Gnocchi ha affermato: “Luca ha vissuto giornate in cui non trovava il bandolo della matassa. Si è messo ad osservare le nostre scor*** sotto il letto”. E proprio Luca Salatino ha aggiunto: “Ma la notte chi è che scor***?”. E Federica Panicucci ha chiesto di chiudere subito il collegamento.

Leggi anche: “Chiudi subito”. Ancora parolacce in diretta: Federica Panicucci, imbarazzo a Mattino Cinque





Bianca Caterina Bizzarri, al Tg La7 gaffe: “Benvenuti al tg della destra”

Davvero inaspettato il saluto della giornalista Bianca Caterina Bizzarri, che durante il Tg La7 del 27 settembre è incappata in una gaffe inattesa. Voleva semplicemente rivolgersi al pubblico dandogli il buongiorno da La7, peccato però che dalla bocca le è uscito ben altro. E ha coinvolto inavvertitamente il mondo della politica. Stava infatti per parlare delle recentissime elezioni politiche, vinte da Giorgia Meloni e dal centrodestra, e il lapsus è diventato virale in pochissime ore con il filmato diffuso su Twitter.

I primi a riferire di questa gaffe sono stati i colleghi di TvBlog, infatti Bianca Caterina Bizzarri ha esclamato: “Buongiorno e bentrovati a tutti voi dal telegiornale della destra”. Avvertita dell’errore, la giornalista dopo il servizio ha precisato: “Mi devo scusare per il lapsus iniziale, intendevo il telegiornale di La7”. Su Twitter la pagina Il Grande Flagello ha ironizzato, riportando il virgolettato della donna e aggiungendo: “Portarsi avanti #elezioni2022”. Ovviamente il caso è immediatamente rientrato.

"Benvenuti al telegiornale della destra"

Portarsi avanti #elezioni2022pic.twitter.com/6nb34M1akw — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 27, 2022

Bianca Caterina Bizzarri, nata ad Andria il 18 marzo del 1967, è giornalista professionista dal settembre del 1996 e ha iniziato a lavorare con alcune emittenti della regione Toscana. Più recentemente, dal 4 febbraio 2013 al 14 giugno del 2018 è stata conduttrice di Tg La7 Cronache. Per quanto riguarda la sua vita privata, è unita in matrimonio dal 2018 col giornalista di La7, Luca Speciale.