“Chiudi subito”. Ancora parolacce in diretta: Federica Panicucci, imbarazzo a Mattino Cinque

Possiamo ritenerla davvero sfortunata Federica Panicucci in questi giorni, infatti per due giorni consecutivi durante Mattino Cinque sono state udite delle parolacce in diretta. La regia non ce l’ha fatta a staccare in tempo e quindi il pubblico ha sentito proprio tutto. Ancora una volta la conduttrice televisiva è apparsa in imbarazzo e ha ricordato l’episodio, accaduto solamente 24 ore prima. Nulla di molto grave, ma sta di fatto che non poteva certamente aspettarsi di incorrere in questa situazione.

Parlando di Federica Panicucci e di Mattino Cinque, prima di dirvi chi si è reso protagonista di queste parolacce, giorni fa sempre nel programma Mediaset aveva commesso una gaffe non sapendo che il rotocalco X-Style sarebbe andato regolarmente in onda il martedì in seconda serata, mentre per quella settimana veniva trasmesso mercoledì 14 settembre dopo la partita di Champions League Glasgow Rangers – Napoli. “Tanta modernità ed uno sguardo al futuro…Appuntamento tutti i mercoledì in seconda serata su Canale 5″.

Federica Panicucci, a Mattino Cinque in onda parolacce dal GF Vip 7

Ebbene sì, Federica Panicucci è incappata nuovamente in una figura non straordinaria ma non per colpa sua. Nel corso dell’appuntamento del 27 settembre con Mattino Cinque, ha deciso di mandare in onda qualche spezzone dalla diretta del GF Vip 7 ed ecco che le parolacce sono state udite chiaramente. Sono stati due i concorrenti che hanno fatto un commento simile e quindi la conduttrice è stata costretta a riprendere immediatamente la linea per evitare che si ascoltasse ancora qualcosa di più pesante.

Mattino Cinque si è collegato con il GF Vip 7 e i telespettatori hanno iniziato ad ascoltare il discorso di Charlie Gnocchi, che ha affermato: “Luca ha vissuto giornate in cui non trovava il bandolo della matassa. Si è messo ad osservare le nostre scor*** sotto il letto”. E proprio Luca Salatino ha aggiunto: “Ma la notte chi è che scor***?”. Federica Panicucci ha fatto togliere quelle immagini in diretta e ha ripreso la parola, mostrandosi subito sorpresa dal fatto che per la seconda volta di fila si sono udite parolacce in diretta.

Federica Panicucci ha reagito così: “Chiudiamo qua, va bene. Direi che sia meglio rientrare, non so perché ogni volta che entro nella Casa succedono queste cose. Anche ieri tra l’altro è successo”. Ovviamente si è trattato anche stavolta di semplice coincidenza, la speranza per lei è che possa andare meglio la prossima volta.