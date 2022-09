Federica Panicucci spiazzata davanti a tutti. Come si sa, Mattino 5 rappresenta uno dei programmi televisivi più seguiti di sempre. Merito anche di una splendida Federica Panicucci che tra bellezza e bravura riesce a condurre il timone con una professionalità impeccabile, e sopratutto davanti agli imprevisti della diretta tv.

Federica Panicucci resta spiazzata a Mattino 5. Uno dei siparietti che resteranno segnati nella storia della trasmissione, quello avvenuto in diretta tv prima di dover dare la linea all’oroscopo. Una decisione presa alla luce di quello che tutti hanno sentito.

Federica Panicucci resta spiazzata a Mattino 5: lo hanno sentito tutti

Nel corso della puntata non si poteva che parlare dei risultati delle elezioni 2022, in compagnia Francesco Vecchi, per poi vedere la conclusione con un immancabile capitolo dedicato gossip: riflettori puntati sul GF Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, in particolar modo su Eleonoire Ferruzzi e Luca Salatino. (Federica Panicucci ferma tutto a Mattino 5 per dare la notizia agghiacciante).

Un tira e molla continuo e a tratti anche molto affettuoso tra i due inquilini della casa a cui anche Mattino 5 ha voluto dedicare qualche approfondimento. Tutto procedeva per il meglio fino a quando Federica Panicucci ha deciso di collegarsi in diretta con la casa del GF al momento esatto della colazione.

È stato proprio quello il momento in cui è stato avviato il collegamento, ecco che tutti hanno sentito Edoardo Donnamaria dire ad Attilio Romita: “Eh però è rinco…. eh”. Nel giro di pochi secondo, Federica Panicucci ha manifestato non poco imbarazzo: “Ecco abbiam beccato proprio quello, alè! Rientriamo in studio grazie! Eh vabbè”. Dunque subito linea all’oroscopo.