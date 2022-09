“Scusate, devo interrompere”. Mattino 5, Federica Panicucci ferma tutto per dare la notizia agghiacciante

Mattino 5, cambio di programma in diretta. Nella puntata di stamattina, venerdì 23 settembre, Federica Panicucci ha esordito parlando di “giornata importante”. Si chiude infatti oggi la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre che ridisegnerà le due aule del Parlamento. Nel corso della puntata, infatti, diversi leader di partito sono stati ospiti dei due conduttori prima del silenzio elettorale in vigore da domani.

Dunque Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno dato ampio spazio alla politica nel corso dell’odierno appuntamento di Mattino 5. Poi nel contenitore mattutino di Canale 5 si è cambiato argomento, virando sul Grande Fratello Vip 7 appena iniziato. Proprio mentre la conduttrice stava parlando con gli ospiti in studio di quanto avvenuto ieri nella Casa c’è stato un cambio di programma. Un’ultima ora riguardante un noto fatto di cronaca si è imposto all’attenzione di tutti.

L’ultim’ora sul caso di Saman Abbas, la ragazza uccisa dai genitori

Federica Panicucci si è scusata con i suoi ospiti in studio interrompendo la diretta sul GF Vip per dare la linea ad un inviato. Quest’ultimo ha rivelato che il papà di Saman Abbas, la ragazza sparita nel nulla a Novellara il 30 aprile 2021, è stato intercettato. Una vera e propria svolta nel caso. L’intercettazione risale a circa un mese dopo la scomparsa della 18enne, il cui corpo non è mai stato ritrovato.

Nell’intercettazione il padre di Saman Abbas, parlando al telefono con un parente, ammette: “Io sono già rovinato, avete parlato di me in giro, non lascerò in pace la vostra famiglia”. Poi, dopo la minaccia, ha aggiunto: “Io sono già morto, l’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore. Noi l’abbiamo uccisa”.

Secondo gli inquirenti quel “noi” si riferisce ai parenti stretti della ragazza, tre dei quali sono stati arrestati per l’omicidio di Saman. Lo zio Danish Hasnain e i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq a febbraio andranno a processo, mentre il padre e la madre sono tuttora latitanti. Una novità davvero importante sul caso che ha spinto Federica Panicucci a interrompere la diretta per approfondire la notizia. Con tante di scuse, pienamente giustificate, ai suoi ospiti.

