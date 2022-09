Puntata sicuramente non indimenticabile per Federica Panicucci, che nella mattinata del 12 settembre ha dovuto fare i conti a Mattino Cinque con un problema inaspettato. Immediatamente si è scusata con i telespettatori, ma è parsa molto sorpresa da quanto le stava capitando. Ovviamente il pubblico ha avuto qualche momento di apprensione, poi si è scoperto tutto e si è compreso definitivamente l’origine dell’imprevisto. Un inizio di settimana che indubbiamente poteva avere un epilogo migliore.

Federica Panicucci a Mattino Cinque ha dovuto affrontare un problema inatteso. Invece, durante le sue vacanze e precisamente circa un mese fa, era rimasta vittima di un incidente mentre si stava godendo momenti di relax: ““Bene dai, sono caduta con la bicicletta e sono scivolata sugli aghi di pino. Stavo curvando, a Forte dei Marmi c’è stata questa tromba d’aria e le strade sono piene di aghi di pino. Non andavo neanche veloce fortunatamente, però la bici ha fatto l’effetto scivolata. Sono rovinata a terra e mi sono sfasciata un ginocchio, può capitare”.





Federica Panicucci, a Mattino Cinque problemi con la sua voce

Entrando nello specifico dell’appuntamento televisivo andato in onda su Mediaset, Federica Panicucci era intenta a soffermarsi sulla morte della regina Elisabetta durante Mattino Cinque ed ecco palesarsi un problema improvviso. Nel corso del suo discorso rivolto ai telespettatori, la conduttrice tv ha iniziato ad avere una voce sicuramente non perfetta e quindi roca. Visto che la problematica era ben visibile anche da casa, ha deciso di dire qualcosa per provare a chiarire quanto le stesse succedendo.

La Panicucci ha quindi esclamato in diretta televisiva: “Scusate per la voce, all’improvviso ho avuto un calo. Non so cosa sia successo”. Dopo alcuni minuti di imbarazzo e anche preoccupazione, tenuto conto che avrebbe potuto compromettere il suo lavoro, la voce è ritornata normale e ha potuto proseguire la trasmissione senza ulteriori problemi. Ovviamente bisognerà capire se si sia trattato di un caso isolato, oppure se in futuro possa ripresentarsi una situazione simile che andrebbe quindi analizzata.

Federica Panicucci è al timone di Mattino Cinque dal 2009, mentre dal 2019 presenta anche il Concerto di Natale e dal 2017 Capodanno in musica. L’anno prossimo invece sarà protagonista nella conduzione della trasmissione Back to school, che sarà trasmessa nuovamente su Italia 1. Ricordiamo che dal 4 gennaio al 26 gennaio scorsi il programma era stato condotto da Nicola Savino.

