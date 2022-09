“Ve lo devo dire”. A Mattino 5 il colpo di scena: il gesto di Federica Panicucci per Barbara D’Urso

Mattino 5 è tornato in onda nella mattinata di lunedì 5 settembre. Ferie finite qualche settimana prima per Francesco Vecchi e Federica Panicucci che sono tornati a fare compagnia al pubblico dopo la pausa estiva che ha visto al timone di Morning News Simona Branchetti. Gran parte della prima puntata della trasmissione mattutina è stata dedicata all’informazione politica, con Francesco Vecchi che ha intervistato Silvio Berlusconi.

E nel pomeriggio torna anche Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice campana si sente rigenerata dopo le vacanze estive ed è pronta a stabilire altri record di ascolti. Con le sue interviste e i suoi momenti di approfondimento di cronaca, la conduttrice ha già il successo in mano, soprattutto dopo aver richiesto di andare in onda subito dopo la soap opera Terra Amara, che nell’ultimo periodo ha raggiunto record di ascolti.





Federica Panicucci gesto per Barbara D’Urso a Mattino 5

Durante la puntata di Mattino 5 c’è stato un gesto di Federica Panicucci nei confronti di Barbara D’Urso. Un gesto che ha una volta per tutte messo a tacere le voci di una presunta rivalità tra le due conduttrici. Per anni si è parlato di tensioni e incomprensioni: già poco prima dello scoppio della pandemia Federica Panicucci e Barbara D’Urso realizzarono un’intervista di coppia a Verissimo in cui fugarono ogni dubbio sul loro rapporto lavorativo.

A Mattino 5 è arrivata la riprova che tra le due non c’è astio. Federica Panicucci ci ha tenuto a compiere un gesto di affetto e gentilezza nei confronti della collega più grande. Al termine della prima puntata della nuova edizione del programma, la conduttrice ha invitato il suo pubblico a non perdere il ritorno di Pomeriggio 5 previsto per lo stesso giorno e ha mandato un grosso in bocca al lupo a Barbara D’Urso. Dunque i problemi del passato sono alle spalle: Federica Panicucci e Barbara d’Urso oggi hanno un ottimo rapporto e sono due colleghe che si stimano a vicenda e si vogliono bene.

Federica Panicucci ha trascorso le vacanze insieme al compagno Marco Bacini: prima un viaggio alle Maldive, poi a Forte dei Marmi. Barbara D’Urso ha invece ricaricato le pile nella sua casa di Capalbio, in Toscana, circondata dalle amiche più care come l’assistente Angelica ma pure Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia.

