Amore segreto a Mattino 5, “Federica Panicucci non approva”

Anche Federica Panicucci è in vacanza. Dopo un’altra stagione di successo di Mattino 5, il programma della mattina che conduce in tandem con Francesco Vecchi, la presentatrice si gode il meritato relax a Forte dei Marmi, meta classica delle sue ferie estive.

Ovviamente con lei c’è sempre Marco Bacini, l’imprenditore con cui nei prossimi mesi la coppia dovrebbe convolare a nozze. In più occasioni Federica Panicucci ha dichiarato di essere innamoratissima e di non vedere l’ora di unirsi in matrimonio con lui. Ma per il momento resta top secret la data e la location scelte.





Per lei, volto di punta di Canale 5 si tratterebbe del secondo matrimonio (dal 1995 al 2015 è stata infatti sposata con Mario Fargetta, padre dei suoi due figli, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007). A proposito di lavoro, Federica Panicucci sarà protagonista in tv anche nella prossima stagione. A settembre sarà di nuovo al timone di Mattino 5 e poi condurrà anche Back to School, che fu di Nicola Savino.

Ma è dagli studi di Mattino 5 che, come raccontato da The Pipol Gossip, arriva uno scoop: riguarda l’amore ma non certo quello di Federica Panicucci, che come detto è innamoratissima del suo Marco Bacini. La love story sarebbe nata tra un autore e un’ospite del talk della mattina di Canale 5. Love story che la padrona di casa non vedrebbe di buon occhio.

L’autore di Federica Panicucci “si è fidanzato e progetta convivenza con la criminologa ospite spesso in studio a Mattino Cinque. I due segretamente si amano da sei mesi e in studio volano frecciatine e battutine d’amore che Federica non vedrebbe di buon occhio in senso professionale. A lei queste storie dentro i ‘suoi’ uffici non piacciono. Predilige la professionalità intorno al suo team”.

