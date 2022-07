Federica Panicucci vacanza dopo le fatiche dell’ultima, pienissima stagione televisiva. In onda in diretta tutti i giorni con Mattino 5, il prossimo anno sarà al timone della seconda edizione di Back to School, dunque approderà in prima serata. E ovviamente la conduttrice è felicissima e, dopo l’annuncio ufficiale alla presentazione dei palinsesti Mediaset, ha condiviso la sua gioia su Instagram.

“Oggi è una giornata particolarmente bella – ha detto Federica Panicucci ai suoi follower – perché ieri sera è stato ufficializzato il mio nuovo programma, Back to School, e sono veramente molto molto felice. Quindi volevo condividere con voi questa gioia, ringraziarvi per i tanti messaggi che mi sono arrivati. E oggi è una giornata ancora più speciale, quindi vi mando un bacio, un saluto e a presto!”.





Federica Panicucci vacanza super lusso: quanto costa

Back to School è stato condotto da Nicola Savino che, dopo l’esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi, ha scelto di passare a TV8 a partire da settembre. La seconda edizione va dunque a Federica Panicucci, che così torna in prima serata e su Italia 1 dopo quasi 13 anni. Ma ora è tempo di relax e di vacanza. La conduttrice è volata alle Maldive in un resort a 5 stelle che ha taggato anche tra le Storie.

Si chiama Emerald Maldives Resort & Spa e basta vedere alcune foto che Federica Panicucci ha postato su Instagram per rendersi conto che la sua vacanza è all’insegna del lusso. Sul sito si legge che è un resort a 5 stelle Deluxe All-Inclusive. Si trova sull’atollo Raa, nella parte a nord delle Maldive, ed è in un’isola privata di 20 ettari ha in totale 120 ville di cui quasi la metà sono costruite direttamente sull’acqua.

Quella scelta da Federica Panicucci è nel villaggio e ha una piscina privata. Il resort scelto offre servizi di ogni tipo, come palestra, spa, club per i bambini e centro acquatico. Ma quanto costa una vacanza deluxe come quella che sta vivendo la conduttrice? Come riporta il sito Gossipetv, facendo una ricerca sui principali motori di ricerca di hotel il prezzo di una villa sul mare per 6 notti per 2 persone si aggira su quasi 7mila euro. Per avere anche la piscina sale a 10mila euro.

