“È finita”. Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino Cinque

Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino Cinque. Oggi è andata in onda l’ultima puntata della trasmissione Mediaset che, come molti altri programmi, ritornerà in onda dopo l’estate. Per i conduttori meritatissime ferie dopo una stagione intensa chiusa con ascolti record anche quest’anno: “Siamo arrivati alla fine di questo lungo cammino…Ci mettiamo un attimo in pausa…Tiriamo un attimo il fiato”, sono state le parole di Vecchi a margine della puntata odierna.

Federica Panicucci e Francesco Vecchi salutano il pubblico di Mattino Cinque. “Dobbiamo ringraziare tutti per la grande stagione”, esordisce il conduttore a cui fa eco la collega: “Dobbiamo fare tanti ringraziamenti. L’elemento portante che ha contraddistinto questa edizione è che il nostro pubblico era lì. C’era, c’eravate tutti i giorni. Eravate in tanti, diciamolo”.

Complimenti che vanno distribuiti alla squadra, ai conduttori e al pubblico da casa. Mattino Cinque, infatti, anche quest’anno ha registrato numeri importanti. Dallo scorso dicembre ha mantenuto una media attorno al 20% di share che è valsa alla trasmissione la leadership del mattino. Dal 27 giugno Simona Branchetti condurrà Morning News fino a settembre.

