Anche Mattino 5 si avvia alla conclusione della stagione. Federica Panuicucci lo ha ricordato durante l’appuntamento di venerdì 17 giugno. Infatti la prossima settimana sarà l’ultima in cui il pubblico potrà vedere il programma su Canale 5 prima della pausa estiva: “L’appuntamento con noi è invece per lunedì mattina con la nostra ultima settimana insieme prima della pausa estiva…” La conduttrice ha anche voluto ringraziare il pubblico a casa per l’enorme affetto ricevuto in questi ultimi giorni: “Ci vediamo lunedì mattina alle 8.40 in punto…”.

Mattino 5 continua a collezionare ottimi numeri dal punto di vista degli ascolti. Infatti la prima parte della puntata di giovedì 16 giugno è stata seguita da 923 mila telespettatori con il 22.14%, mentre la seconda condotta proprio da Federica Panicucci, che si è concentrato sul caso della piccola Elena uccisa da sua madre, ha intrattenuto 789 mila spettatori con il 20.32% di share. Con questi risultati Mattino 5 tiene testa e batte la concorrenza di Rai1 con Unomattina Estate.





Federica Panicucci Mattino 5 imbarazzo per i problemi tecnici

Sul finire della puntata di Mattino 5 del 17 giugno c’è stato qualche problema e Federica Panicucci lo ha fatto notare. Difatti la conduttrice, dopo aver intervistato Allegra Groppeli che ha presentato il suo nuovo libro, il cui titolo è ‘Che il mondo ti somigli’, ha chiamato in studio il suo collega Francesco Vecchi per salutare il pubblico a casa e dare appuntamento a lunedì prossimo.

Tuttavia si sono registrati alcuni problemi tecnici in regia dal momento che sono andati in onda dapprima le immagini di un collegamento e successivamente il classico screen a bande colorate con il logo del TGCOM24 e di Meteo.it. A quel punto Federica Panicucci, evidentemente in imbarazzo per il problema tecnico, si è limitata a dire: “In onda avete visto un po’ di tutto…Ma adesso eccoci tornati in studio…”.

Nei giorni scorsi Federica Panicucci è stata vittima di un incidente in autostrada. Con il compagno Marco Bacini e con i figli si stava recando ad un matrimonio. All’improvviso è scoppiata una gomma che ha fatto sbandare l’automobile. La conduttrice sta bene e dopo aver smaltito la paura ha raccontato tutto sui social: “è praticamente scoppiata” è il riferimento alla gomma. Poi la 54enne ha detto: “Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di servizio”. La donna ha rassicurato i followers, sofferente solo per il troppo caldo, ma niente di più.

“Chi prende il suo posto”. Mattino 5, novità su Federica Paniccuci. Mediaset ha scelto la sostituta