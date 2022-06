“Ho avuto un incidente”. Federica Panicucci, paura in autostrada: il racconto choc della conduttrice

Tanta paura ma per fortuna niente di grave. Incidente in autostrada per Federica Panicucci, la conduttrice sta bene ed è lei stessa a raccontare quello che è successo. Tutto è successo mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal compagno Marco Bacini in compagnia dei suoi figli. La presentatrice di Mattino 5, insieme alla sua famiglia, si stava recando ad un matrimonio. La donna poi si è sfogata sui social, per smaltire forse un po’ la tensione del momento. Qui si è fatta trovare vestita alla grande, pronta per il matrimonio.

Incidente in autostrada per Federica Panicucci che ha spiegato che una delle gomme del mezzo su cui era a bordo “è praticamente scoppiata” facendolo sbandare. Poi la 54enne ha detto: “Per fortuna siamo riusciti a entrare in un’area di servizio”. La donna ha rassicurato i followers, sofferente solo per il troppo caldo, ma niente di più. Poco dopo la conduttrice ha risposto poi alle numerose domande dei fan, che si sono chiesti se lei e gli altri membri della sua famiglia stessero bene.

Incidente in autostrada per Federica Panicucci, il racconto della 54enne

“Per chi mi chiede come stiamo…Bene, fortunatamente Marco era alla guida e andavamo piano. Quando è successo abbiamo sentito la macchina che andava di qua e di là, abbiamo rallentato ed eravamo vicini ad un’area di servizio e quindi siamo riusciti a raggiungere l’area di servizio e quindi siamo qua, col baule aperto all’ombra ad aspettare che arrivi il soccorso. Dai, potevamo essere sul ciglio dell’autostrada”.

Incidente in autostrada per Federica Panicucci: la donna ha raccontata di sentirsi fortunata in quanto poteva sicuramente andare peggio di così. La conduttrice non si è fatta prendere dal panico ed ha anche scherzato di fronte all’inconveniente. Per fortuna, poi, tutto è finito bene, o quasi. Poco dopo Federica Panucicci insieme ai suoi figli, sono stati accompagnati al matrimonio a cui erano invitati da un amico di famiglia che è prontamente andato a prenderli in modo da farli arrivare in orario.

Sorte diversa per il compagno: Marco Bacini è dovuto rimanere nell’area di servizio in questione ancora in attesa dei soccorsi. Tutto è bene ciò che finisce bene: la conduttrice ha poi pubblicato la foto dei due sposi in chiesa. Missione compiuta.

